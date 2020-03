Bob the Drag Queen a révoqué le titre de Look Queen de Sherry Pie après une controverse

La participante de RuPaul Drag Race Saison 12, Sherry Pie, a été disqualifiée de la compétition après plusieurs allégations de pêche au chat. Le vainqueur de la Drag Race de la saison 8, Bob the Drag Queen et champion de la saison 4 des All Stars, Monét X Change a pesé sur les allégations inquiétantes dans un épisode de leur podcast, Sibling Rivalry.

Bob the Drag Queen et Monét X Change | Tristan Fewings

Sherry Pie disqualifié de la saison 12 de «RuPaul’s Drag Race»

Quelques heures avant le début de la saison 12, la candidate Sherry Pie (Joey Gugliemelli) a fait ses débuts dans la seconde moitié de la première en deux parties, VH1 et la société de production World of Wonder ont annoncé qu’ils l’avaient disqualifiée après que plusieurs hommes se soient présentés accusant la drag queen de les avoir pêchés.

Les allégations troublantes détaillent le candidat annulé se faisant passer pour un directeur de casting et demandant de fausses cassettes d’audition, de nature sexuelle, à de jeunes aspirants acteurs pour avoir la possibilité de jouer un personnage dans un théâtre de New York de premier plan.

Après que la première victime ait partagé son histoire, quatre autres hommes ont révélé qu’ils avaient eu une expérience similaire avec la drag queen de la saison 12 dans un article de Buzzfeed. Même si World of Wonder a disqualifié Sherry Pie de la compétition et lui a interdit d’assister à la finale, le reste de la saison est déjà pré-enregistré.

Dans l’épisode le plus récent, la drag queen annulée a remporté le défi d’improvisation, gagnant 5 000 $. Non seulement la société de production a édité ses confessionnaux entièrement hors de l’épisode, mais ils ont également fait un don de 5000 $ à une œuvre caritative axée sur les LGBTQ, The Trevor Project.

Bob the Drag Queen et Monét X Change ont pesé sur la controverse

Pour la saison 3, épisode 1 du balado populaire de Bob the Drag Queen et Monét X Change, Sibling Rivalry, ils ont discuté des graves allégations contre Sherry Pie.

Le vainqueur de RuPaul’s Drag Race Season 8, qui est également basé à New York, a expliqué que quelqu’un avait émis des allégations similaires contre le concurrent disgracié de la saison 12 vers décembre 2019, et c’est devenu une rumeur.

La disqualifier.

– Bob The Drag Queen (@thatonequeen) 6 mars 2020

Par conséquent, Bob the Drag Queen a congédié Sherry Pie à partir d’un brunch et d’un concours Look Queen, que Sherry a gagné parce qu’ils ne «voulaient pas être associés à elle».

Puis, lorsque la première victime s’est manifestée, les drag queens basées à New York ont ​​réalisé que l’histoire ressemblait étrangement à la personne qui a récemment accusé Sherry Pie de l’avoir pêché au chat.

Après avoir discuté des choses dégradantes que le candidat annulé a «catfish» ses victimes, Bob the Drag Queen a déclaré que Sherry Pie devrait aller en prison et doit donner «l’expiation» car elle pourrait toujours avoir les vidéos dans un nuage ou sur son ordinateur.

Je viens de me réveiller et de regarder le dernier épisode de Drag Race. C’est tellement inconfortable et c’est tout ce à quoi je peux penser.

@Dahlia_Sin est aussi très drôle!

– Monét X Change (@monetxchange) 8 mars 2020

Ils ont également lu la déclaration de Sherry, et Monét X Change a appelé la candidate de la saison 12 pour avoir menti dans les excuses lorsqu’elle a affirmé qu’elle avait arrêté de pêcher au chat après son retour de Drag Race parce que quelqu’un avait récemment accusé la candidate disqualifiée de la même chose.

Bob the Drag Queen a également admis qu’elle pensait que Sherry Pie dit “des trucs effrayants” et est “f ***** g avec tout le monde” parce que la drag queen annulée a posé un doigt sur sa bouche pour la couverture du magazine Time Out, faisant de Bob aller «froid».

Bob the Drag Queen a révoqué le titre de «Look Queen» de Sherry Pie

La gagnante de la saison 8 a expliqué qu’elle n’avait travaillé avec Sherry Pie que deux fois, et a annoncé publiquement que son titre Look Queen était officiellement «révoqué», faisant de la reine de Californie de la saison 11 Shuga Cain la gagnante à nouveau. Look Queen est un concours basé à New York, Bob the Drag Queen, fondé en 2014.

Bob a ensuite parlé de la performance de Sherry pour le Glam Award parce qu’elle est sortie en tant que sorcière maléfique et a empoisonné “Blanche-Neige” avec une pomme. Après avoir donné quelques exemples supplémentaires, Bob the Drag Queen a expliqué qu’elle pensait que la drag queen avait une affinité pour les méchants.

En fin de compte, Bob et Monét “se sentent mal” pour les autres reines parce que toute la saison est désormais “entachée” par le comportement de Sherry. La gagnante de la saison 4 des étoiles a partagé la conviction de son amie de l’industrie que la saison 12 devrait être annulée afin que les actions de Sherry n’affectent pas la marque Drag Race. Cependant, les reines ont admis qu’elles estimaient que ce n’était pas juste pour les autres concurrents de la saison 12.

La saison 12 de RuPaul Drag Race est diffusée le vendredi à 20 h. EST sur VH1.