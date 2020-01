Bobby Shmurda laisse tomber une mixtape en prison, Fivio Foreign dit

Fivio Foreign a annoncé la nouvelle de l’émission Beats1 de l’Èbre.



L’exercice de Brooklyn fait de sérieuses vagues dans l’industrie de la musique. Bien que le chef Keef et les artistes de Chicago qui ont apporté la perceuse en premier lieu méritent leur crédit, Bobby Shmurda a aidé à apporter le son à Brooklyn. Pop Smoke, Fivio Foreign, Sheff G, 22Gz et d’autres artistes de l’arrondissement prennent le son de la perceuse et y mettent leur propre touche.

Brad Barket / .

L’incarcération de Bobby Shmurda a été un obstacle majeur dans sa carrière, mais il s’attendait à être absent cet été. Selon Fivio Foreign, il semble qu’il se prépare déjà pour son retour triomphal. Fivio a parlé à Ebro sur Beats1 où il a détaillé son nouvel accord avec Columbia et ce qu’il a en magasin pour les mois à venir. Ebro lui a alors posé des questions sur les garçons GS9 et Fivio a fait une excellente mise à jour.

“J’ai parlé à Rebel au téléphone. Il a dit deux semaines qu’il avait du feu. Il devenait fou”, at-il dit. “Et il laisse tomber une mixtape”, a-t-il ajouté.

Ebro, comme le reste d’entre nous, ne savait pas à qui Fivio faisait référence. “Bobby! Il laisse tomber une mixtape de prison”, a-t-il révélé. “Les faits, personne ne le savait.”

Quant à Fivio, le rappeur a expliqué qu’il avait un peu de chaleur en ce moment, y compris son premier album. Bien qu’il ne sache pas quand ça va tomber, il a révélé que le titre est La Bible.

Regardez le clip ci-dessous.

