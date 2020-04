Bocelli et Springsteen encourageront leurs fans avec des concerts virtuels

▲ Le ténor italien chantera le dimanche de Pâques, tandis que l’artiste américain sera invité mercredi dans une émission de radio.

Ap, Europa Press et .

Journal La Jornada

Mercredi 8 avril 2020, p. 7

New York et Milan. Dans l’espoir de donner des encouragements en cette période de confinement due à la pandémie de Covid-19, Bruce Springsteen et Andrea Bocelli communiqueront avec leurs adeptes à travers la musique: le soi-disant Boss, en tant que diyéi invité; le ténor, avec une interprétation de l’Italie.

Springsteen apparaîtra aujourd’hui à 9 heures (heure du Mexique) sur la station de radio E Street de SiriusXM, où il jouera certaines des chansons qui ont animé sa quarantaine et avec lesquelles il souhaite souhaiter le meilleur au public.

Dans l’émission From His Home to Yours, il présentera des chansons de Sam Cooke, Roy Orbison, Bob Dylan et Lucinda Williams.

Je suis ici pour vous souhaiter le meilleur et mettre quelques chansons qui ont fonctionné pour moi dans des moments comme ceux que nous vivons.

Il a également participé avec le New Jersey Pandemic Relief Fund. Une chose est sûre: la douleur, la peur et les besoins réels de nombreux voisins, nos amis, et bien sûr tout le monde en première ligne de la pandémie, a-t-il alors déclaré dans une vidéo.

Ce lundi, Springsteen a publié le dernier opus de sa série de concerts mensuels, en l’occurrence celui qu’il a joué à Göteborg, en Suède, le 28 juillet 2012.

Duomo de Milan vide

Pendant ce temps, Bocelli se produira le dimanche de Pâques d’un Duomo vide à Milan dans un concert qui sera diffusé en direct comme un symbole d’amour, d’espoir et de santé.

Un jour où nous célébrons la confiance dans une vie qui réussit, je suis fier et heureux d’accepter l’invitation, a déclaré l’artiste.

“Je crois en la force de prier ensemble. Je crois en la Pâques chrétienne, symbole universel de la renaissance dont tout le monde, croyant ou non, a vraiment besoin en ce moment. Grâce à la musique, diffusée en direct et réunissant des millions de mains à travers le monde, nous embrasserons le cœur battant de cette Terre blessée, une merveilleuse union internationale qui est une source de fierté pour le peuple italien.

La ville de Milan, généreuse, courageuse et proactive, ainsi que toute l’Italie, sera bientôt à nouveau un modèle gagnant, moteur d’une renaissance que nous espérons tous. Ce sera un plaisir d’en être témoin, dans le Duomo, lors de la célébration de Pâques qui évoque le mystère de la naissance et de la renaissance, a-t-il déclaré.

La Fondation Andrea Bocelli organise une collecte de fonds pour aider les hôpitaux. Le concert sera diffusé sur la chaîne YouTube du ténor à midi dimanche, heure de Mexico.

