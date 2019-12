Boeing licencie son PDG, Dennis Muilenburg pour Boeing 737

Le PDG de Boeing, Dennis Muilenburg, a quitté son poste dans la société aéronautique et son poste sera pourvu par David Calhouna à partir de janvier. Le départ de Muilenburg intervient après l'interdiction de vol du produit phare de l'entreprise, le 737 MAX, après deux accidents mortels en moins de six mois.

Bien que Boeing ait déclaré que Muilenburg a présenté sa démission, des médias tels que Le New York Times Ils disent qu'il a été licencié dans le cadre d'une stratégie visant à "restaurer la confiance" et à "rétablir les relations avec les régulateurs, les clients et les actionnaires". Muilenburg perdra également sa place au conseil d'administration.

"Le conseil d'administration (de Boeing) a décidé qu'un changement de direction était nécessaire pour rétablir la confiance dans la société alors qu'elle travaille à rétablir les relations avec les régulateurs, les clients et toutes les autres parties prenantes", écrit la société dans un déclaration sur les changements de direction », a déclaré la société dans un communiqué.

L'annonce a fait rebondir lundi les actions de Boeing de 3%. Boeing a annoncé qu'il y aura une "courte période de transition" tandis que Calhoun "abandonne ses engagements hors Boeing", au cours de laquelle le directeur financier de la société, Greg Smith, exercera les fonctions de PDG par intérim.

Les deux accidents du nouveau Boeing 737 MAX -8 survenus il y a moins de cinq mois étaient le vol 302 d'Ethiopian Airlines qui s'est écrasé le 10 mars 2019 et a tué les 157 personnes à bord. Le vol 610 de Lion Air s'est écrasé peu après le décollage près des côtes indonésiennes le 29 octobre 2018, tuant les 189 personnes à bord.