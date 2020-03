Boeuf Drake et Funkmaster Flex Reignite

Drake et Funkmaster Flex sont de retour.

Mardi, en regardant Instagram Live de DJ Spade, Drizzy visait le DJ Hot 97 dans les commentaires. «Funk flex guh weh pussy», écrit-il.

On ne sait pas ce qui a motivé la dissidence, mais il n’a pas fallu longtemps pour que Flex réponde. “Canard!!! Parler du tuf !!! ” il a écrit. “(U ain’t tuff ni ** a).”

Les prises de vue se sont poursuivies sur Swizz Beatz et la bataille de battement Instagram Live de Timbaland, où Flex a qualifié Drake de «doux». Quand Timbaland a joué à «Call Me» de Tweet, Flex a écrit dans les commentaires «This Tweet or Drake ????»

Les deux ont eu une relation litigieuse, qui remonte au boeuf de Drake et Meek Mill en 2015 lorsque Flex a divulgué des pistes de référence que Quentin Miller a enregistrées pour l’album de Drake If You are Reading This It’s Too Late. Flex a continué de remettre en question le jeu de plume de Drake et s’est rangé du côté de Pusha-T pendant leur fameux boeuf.

Hahahah! Chers Drake Stans! Votre artiste préféré a des morceaux de référence, a perdu la bataille contre Pusha et est un «ACTEUR» devenu «RAPPEUR» nous disant quelles devraient être les règles du rap de combat? Quels mots dois-je utiliser / ne pas utiliser pour la communauté «STAN»?

– Funk Flex !!!!! (@funkflex) 31 octobre 2018

