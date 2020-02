Boldy James et l’alchimiste partagent “Le prix du thé en Chine” Ft. Vince Staples, Freddie Gibbs, Benny le boucher et preuves

La date de sortie est assez longue aujourd’hui (7 février), mais la chaleur continue. En décembre 2019, Boldy James et The Alchemist ont partagé leur EP sur Boldface, mais ce n’était qu’un échauffement pour leur dernier projet The Price of Tea In China. Le rappeur-producteur mashup a livré un album qui suscite la réflexion, des paroles et des applaudissements, qui se bat pour l’une des meilleures sorties de la journée.

L’offre de 12 pistes héberge une poignée de fonctionnalités qui ont du punch, notamment Vince Staples, Benny The Butcher, Freddie Gibbs et Evidence. L’esprit vif de Boldy en partenariat avec la magie de la production de l’Alchimiste crée une collaboration à ne pas manquer. Écoutez Boldy James et Le prix du thé de l’alchimiste en Chine et faites-nous savoir si vous vibrez avec celui-ci.

Liste des pistes

1. Carruth

2. Toboggan géant

3. Surf & Turf ft. Vince Staples

4. Run-ins

5. Grattez le bol avec Benny le boucher

6. Pinto

7. Rouleau lent

8. S.N.O.R.T. ft. Freddie Gibbs

9. Grey octobre ft. Preuve

10. Moutarde

11. Speed ​​Demon Freestyle

12. facture de téléphone

