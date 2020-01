Bombe photo! Cristiano Ronaldo présume “ça” et le fait brunir et raser

Nous savons que le footballeur portugais, Cristiano Ronaldo Elle est l’une des personnes ayant le plus grand nombre d’abonnés sur Instagram. Puisqu’il est très courant que chaque image que vous postez Chrétien, J’ai fini par devenir viral.

10 janvier 2020

Cependant, cette fois, l’une des dernières photos de l’engouement de Madère qui a le plus déraciné les réseaux, c’est où le père du joueur semble sortir d’une voiture avec de la flanelle grise, des lunettes et une barbe. Dieu, quel bonbon!

Évidemment, rien ne va mal, mais cette fois, la photo n’a pas été téléchargée par Ronaldo, mais est apparu dans l’un de ses comptes qui lui est dédié.

La vérité est que cette image de CR7 portant une barbe a révolutionné la moitié du monde, bouleversant les réseaux.

Étant donné que Cristiano, est à ce jour l’une des célébrités les plus populaires, beaucoup se demandent si la barbe du joueur va bien ou non et les réponses ont certainement été nombreuses.

Que pensez-vous Georgina Rodríguez, de ce nouveau look de Ronaldo?

.