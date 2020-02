Bombshell: le film The Scandal, s’ouvre aujourd’hui au Mexique | Réforme

Dans un bulletin d’information, en plus de produire et d’avoir les meilleures nouvelles, plusieurs présentatrices vivent avec le joug du harcèlement sexuel et du travail de leur patron.

Basé sur les cas de Megyn Kelly (Charlize Theron) et Gretchen Carlson (Nicole Kidman), qui ont dénoncé le harcèlement du chef de Fox News, Roger Ailes (John Lithgow), The Scandal s’ouvre aujourd’hui au Mexique.

Réalisé par Jay Roach (Trumbo et Meet the Fockers), ce long métrage est séduisant non seulement en raison de l’élan donné par le mouvement #MeTOO, mais aussi de viser trois Oscars.

“Je pense que nous faisons appel avec cette histoire à une histoire faite avec une perspective féminine. En fin de compte, je pense que c’est une autre histoire, parmi tant d’autres, qui a dû être racontée.

“C’était très dérangeant quand je l’ai lu, mais honnêtement, j’ai pensé qu’il était nécessaire de faire savoir que ces événements ne sont pas sains et violent la stabilité de tout être humain”, explique Kidman par mail.

Theron, qui sert de producteur de cette réalisation, est nommée meilleure actrice et Robbie le fait dans le domaine de l’actrice de soutien.

Le scandale commence par les passages dans lesquels Megyn sera l’une des modératrices du débat républicain de 2016 et interroge la candidate Donald Trump, sur les commentaires qu’elle a faits sur les femmes, ce qui fait d’elle la créatrice des insultes en ligne.

Pendant ce temps, Carlson sera transféré du programme Fox and Friends à un programme moins populaire, alors il décide de chercher des avocats pour poursuivre Alies pour harcèlement sexuel.

Kayla Pospisil (rôle inventé, joué par Margot Robbie), d’autre part, est le nouveau dans la région et rencontre divers partenaires et la plus haute autorité, Alies, qui viole sa vie privée.

“J’apprécie avant tout les efforts de l’ensemble du casting, et le fait que nous ayons fait de notre mieux pour livrer un film précis et clair. De nos jours, pour les hommes et les femmes, il n’est plus du tout normal que de telles situations existent. (harcèlement).

“Plutôt que d’obtenir un effet de plainte, ce qui ne serait pas mauvais, j’aimerais qu’il suscite une prise de conscience, une conversation et une réflexion sur ce type de situations”, a déclaré Kidman.

L’Académie a également reconnu l’effort de l’équipe de caractérisation El Escándalo avec une autre candidature, celle du meilleur maquillage et coiffure.

La documentation sur les problèmes de plaintes sur Fox TV et le script a été fournie par Charles Randolph. ´

“Le cinéma est un divertissement, mais c’est aussi une réalité. En tant qu’actrice, j’aime la possibilité de raconter des histoires qui remettent en question notre mission et nous font comprendre qu’en tant que société, nous devons nous entraider et non nous nuire.”

Nicole Kidman, actrice.

