Bon Iver canalise Bob Dylan tout en effectuant deux reprises au Bernie Sanders Rally

Vernon imite le gémissement de signature de Dylan à l’Iowa ralley.



Quelle chanson pourrait être plus inspirante et plus appropriée à entendre lors d’un rassemblement politique que “The Times They Are A-Changin” de Bob Dylan? Justin Vernon de Bon Iver a pris une décision intelligente pour couvrir ce classique lors d’un rallye Bernie Sanders à Clive, Iowa, le samedi 1er février.

En fait, Bon Iver a repris deux chansons de Bob Dylan lors de son set de huit chansons au Horizon Events Center. Sanders lui-même n’était pas présent à l’événement en raison des votes de mise en accusation qui se déroulaient au Sénat. L’enregistrement du rallye complet montre le collaborateur de Kanye testant sa meilleure impression Dylan alors qu’il chante “The Times They Are A-Changin” et “With God On Our Side” d’une voix nasillarde. Outre une autre reprise de “A Song For You” de Leon Russell, Vernon a rempli le reste du set avec ses propres chansons, dont “Towers”, “Heavenly Father”, “Flume”, “Blood Bank” et “For Emma”. Vous pouvez regarder Bon Iver clôturer l’événement dans la vidéo ci-dessous.

Vernon a également endossé Sanders lors d’un rassemblement en 2016 dans sa ville natale d’Eau Claire, Wisconsin. D’autres musiciens prévus pour se produire lors des prochains rassemblements du candidat démocrate à la présidentielle sont Vampire Weekend (Cedar Rapids, Iowa) et The Strokes (New Hampshire).

