Bon ou mauvais? – / Film

Hollywood n’est plus la seule source de blockbusters. Les industries cinématographiques internationales génèrent des hits à la même fréquence, à des échelles locales et parfois même mondiales, dépassant souvent les films de studio américains. Mais telle est la domination impériale d’Hollywood, chaque fois qu’un hit majeur émerge de l’extérieur du monde anglophone, la conversation se dirige immédiatement vers un remake américain potentiel. Hollywood ne peut tout simplement pas se priver d’une idée qui pourrait faire de l’argent. Mais alors que ce processus est largement vilipendé, pour plusieurs bonnes raisons, il contient des subtilités – et les films eux-mêmes ne méritent pas de préjugés.

Les États-Unis ne sont pas les seuls à refaire des films d’autres cultures. Il y a une journée italienne de la marmotte, un coréen impardonnable, un russe 12 hommes en colère, un fantôme japonais et un sang-simple chinois. The Beat That My Heart Skipped, un remake français du drame policier américain Fingers, a remporté huit prix César et un BAFTA. Les films américains sont toujours refaits en Inde. Et cela sans même mentionner les légions de remakes sans licence qui ont émergé du Moyen-Orient et de l’Asie du Sud-Est dans les années 70 et 80, ou les adaptations entre différentes cultures non anglophones dont les anglophones n’entendront probablement jamais parler.

Les remakes américains de films non américains, cependant, sont carrément méprisés par la communauté cinématographique, généralement invisible. Une grande partie de la haine provient de l’effacement perçu du cinéma international par les Américains, dont l’histoire de l’appropriation culturelle est déjà assez mauvaise. C’est une critique juste: peu de gens connaissent le film coréen qui a inspiré The Lake House (Il Mare, sorti juste avant que le nouveau cinéma coréen ne frappe les art et essai américains), par exemple. Certes, de nombreux publics anglophones ne connaîtront que certaines histoires via des remakes en anglais. Même en supposant un impact et un succès équivalents, les résultats de recherche Google, par défaut, sont généralement par défaut des films américains par rapport aux films internationaux du même titre.

Une autre crainte est que les remakes en anglais ne volent des revenus aux productions originales. C’est moins justifiable. Au moment où les remakes sont produits, les originaux ont déjà fait la plupart de leurs affaires, et franchement, ils ne rivalisent pas sur les mêmes marchés en premier lieu, car le public qui déteste les sous-titres ne chercherait jamais de toute façon des films “étrangers”. Si quoi que ce soit, les remakes rehaussent légèrement le profil de leurs ancêtres, soit directement par le biais de crédits ou de marketing, soit indirectement par le biais d’une réponse critique, c’est presque une garantie qu’un remake inspirera au moins une personne à rechercher l’original qui ne l’aurait normalement pas fait donc. Entre cela, les paiements provenant de la vente de droits et l’implication directe occasionnelle de créateurs originaux, il est difficile de soutenir que les remakes nuisent aux cinéastes originaux.

Sur le plan artistique, la plus grande inquiétude concerne la simplification des histoires pour qu’elles correspondent au plus petit public au dénominateur commun. City of Angels a été largement ridiculisé pour avoir transformé Wim Wenders ’Wings of Desire en un feuilleton sentimental, par exemple; Cameron Crowe a été critiqué comme prétentieux lors de l’adaptation d’Abre Los Ojos à Vanilla Sky. Les remakes d’horreur japonais ont eu un mauvais bilan de remake même avec leurs réalisateurs d’origine attachés. D’autres films n’ajoutent tout simplement rien de nouveau dans la traduction, comme Let Me In ou Quarantine, et se sentent comme des rechapés de plomb ou, au mieux, des relookings qualifiés. Ces remakes ne donnent pas un mauvais nom aux originaux, exactement. Cependant, ils entachent à jamais toute discussion à leur sujet.

Mais alors que de nombreux remakes sont stupéfaits ou sans imagination, presque tous sont injustement calomniés dès le départ, simplement à force d’être des remakes. La décision de refaire des films internationaux est généralement une décision de studio et peut être assez critiquée, mais les films réels sont généralement réalisés par des cinéastes avec les meilleures intentions et méritent d’être vus selon leurs propres conditions.

Certains des remakes de langue anglaise les plus intéressants voient des réalisateurs internationaux remonter leurs films précédents et profiter de l’occasion pour dire quelque chose de nouveau. En refaisant In Order of Disappearance as Cold Pursuit, Hans Petter Moland a élevé une sous-intrigue de guerre des gangs ordinaire en un commentaire sur l’exploitation indigène américaine. Le remake américain de Funny Games par Michael Haneke a suivi son original presque coup pour coup, mais a pris un nouveau sens simplement en étant créé dans le contexte culturel américain sur lequel l’original était en partie commenté. Parfois, au lieu que les réalisateurs reprennent leurs rôles, ce sont des acteurs, comme Penelope Cruz dans Vanilla Sky ou Don Lee dans le prochain remake de The Cop, The Gangster, The Devil. Quoi qu’il en soit, les cinéastes abordant leur travail précédent sous un nouvel angle sont fascinants à regarder.

Lorsque les auteurs font des remakes, ils génèrent souvent des classiques à part entière. L’insomnie (originaire de Norvège) a aidé à cimenter Christopher Nolan en tant que réalisateur à regarder. Les vrais mensonges de James Cameron (à l’origine le français La Totale!) Sont appréciés dans les cercles de films d’action, tout comme les 12 singes de Terry Gilliam (inspirés du film expérimental français La Jetée) par les fans de science-fiction. Le sorcier de William Friedkin est tout aussi célèbre que son prédécesseur français The Wages of Fear. Le classique de tous les temps de Billy Wilder, Some Like It Hot, est le deuxième remake du film français Fanfare d’Amour, également refait en allemand. Et bien sûr, Martin Scorsese a finalement remporté son Oscar avec The Departed, un remake bien accueilli du thriller de Hong Kong Infernal Affairs.

Une partie de la haine envers ces films représente sans aucun doute la fétichisation du cinéma international basée exclusivement sur ses meilleurs exemples. Tout en faisant la promotion de films internationaux, les cinéphiles ne reconnaissent souvent pas que les industries cinématographiques internationales produisent également de nombreux divertissements de base, voire mauvais. De nombreuses comédies françaises adaptées au tarif de la comédie américaine standard – comme le dîner pour Schmucks, Three Men and a Baby, la fête des pères, Jungle 2 Jungle – sont également considérées comme un tarif de comédie standard d’où elles viennent. Il en va de même pour les films d’horreur japonais, les films d’action de Hong Kong et plus encore. Ces films sont souvent placés sur des piédestaux par des publics anglophones, pour qui ils représentent quelque chose d’étranger et d’inhabituel. Que seuls les meilleurs films internationaux et / ou les plus réussis jouent même dans les cinémas américains peut déformer les vues de ces industries cinématographiques. Tous les films coréens ne sont pas des parasites; tous les films français ne sont pas Portrait d’une dame en feu. Chaque pays fait des ordures.

Downhill – le plus récent remake de ce genre, sorti ce mois-ci – est un mélange de tout cela. Son film source Force Majeure est essentiellement un chef-d’œuvre, ce qui a fait grincer des dents lorsqu’un remake américain a été annoncé avec Will Ferrell et Julia Louis-Dreyfuss. La descente perd une partie de la sensation du Commonwealth européen de Force Majeure, et il y a un peu plus de comédie sur les poissons hors de l’eau. C’est plus axé sur la famille que sur les relations, et le cinéma n’est pas aussi élégant ou confiant. Mais ce n’est pas un désastre: l’histoire de base est mal à l’aise, Louis-Dreyfuss est formidable, et même Ferrell est remarquablement modéré. Incroyablement, seul le dessin animé sexuel autrichien de Miranda Otto se sent transplanté dans le genre de comédie américaine grossière que nous craignions tous. Si Downhill était un film américain original – ou une adaptation d’un roman ou d’une pièce de théâtre – il serait salué comme audacieux et rafraîchissant. Au lieu de cela, presque toutes les critiques extrêmement négatives citent la Force Majeure comme une meilleure option. Et c’est une meilleure option. Mais cela n’aggrave pas la descente.

Il est intéressant de savoir quels remakes obtiennent un laissez-passer et lesquels ne le font pas. Nous appelons souvent les remakes «inutiles», ce qui est généralement correct, mais comparer des films à leurs prédécesseurs bien-aimés (également «inutiles» lorsque nous y reviendrons) ne sera jamais juste. Il n’y a rien de intrinsèquement mauvais dans les films eux-mêmes; seulement, peut-être, les pratiques d’exploitation des studios qui les fabriquent. Plus curieux encore, il existe des exceptions dont presque personne ne se plaint: les nombreuses reprises des formules conduisant Seven Samurai ou A Fistful of Dollars, par exemple, sont acceptées comme des réadaptations d’histoires aussi intemporelles que des contes de fées.

L’originalité n’est pas nécessaire pour créer un bon travail. Les théâtres mettent toujours Shakespeare. Nous continuons de voir de nouvelles versions acclamées de Frankenstein, Dracula et Sherlock Holmes. Mad Max: Fury Road, le film le plus apprécié des dix dernières années, est le quatrième film d’une franchise. En fin de compte, les grands remakes (The Fly, The Thing, True Grit, autres dans cet article) ne sont presque aussi rares dans le domaine des remakes que les grands films dans le domaine des films. Nous devons certainement rester conscients de la domination américaine de la culture mondiale, mais en ce qui concerne les films individuels, nous devrions peut-être faire plus d’efforts pour apprécier ce qu’ils apportent à eux-mêmes, remake ou non. Et si cela ne vous intéresse pas, eh bien, les originaux sont toujours là.

