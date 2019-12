"Bond, James Bond", le selfie de Pablo Alborán qui rend les réseaux fous

"Alboran, Pablo Alborán"C'est ainsi que la belle chanteuse espagnole devrait se présenter après ce selfie dévastateur dans lequel il nous a laissé des lelos. Ma mère, quel homme!

20 décembre 2019

Pablo Alborán serait le parfait James Bond. Oui, et nous ne le disons pas parce que nous l'avons inventé, mais parce que nous avons des preuves pour le prouver.

Et c'est que cette belle espagnole a décidé de prendre un selfie avec un costume noir et un noeud papillon, un peu comme le plus célèbre espion britannique de l'histoire.

La vérité est que, Pablo, ce qu'il voulait, c'était promouvoir un nouveau modèle de téléphones pliants Samsung Galaxy, mais le moins que nous ayons vu était l'appareil.

Ce que Pablo Alborán Vous ne savez pas, c'est qu'avec cette photo, j'aurais pu susciter l'intérêt d'Hollywood pour rafraîchir l'image de James Bond. Que diriez-vous d'un James Bond avec un petit accent espagnol?

Eh bien, peu importe qu'ils lui donnent le papier ou non, la vérité est que chaque fois que Pablo Alborán décide de partager une photo, il nous laisse comme Shakira "grossière, aveugle, sourde et muette".

Je vous remercie Paul!