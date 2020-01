Bong Joon Ho actuellement en pourparlers avec HBO pour une série limitée «Parasite»

L’un des films les plus commentés et les plus acclamés de l’année dernière a été Bong Joon Ho«S Parasite, à venir sur Digital le 14 janvier et sur DVD / Blu-ray le 28 janvier, et nous avons appris ce soir qu’une série limitée basée sur le film en est aux premiers stades de développement.

Selon Deadline, HBO est actuellement en pourparlers pour monter à bord de la série, qui sera produite par Bong Joon-ho et Adam McKay (The Big Short, Vice).

Le Hollywood Reporter ajoute à l’histoire: “Les accords ne sont pas conclus mais des pourparlers sont en cours avec HBO, qui est sorti au-dessus d’une guerre d’enchères avec Netflix pour les droits.”

THR note également: «Il n’est pas clair si la série limitée sera une sorte de suivi du film ou un remake en anglais.»

Dans Parasite, «Rencontrez la famille du parc: l’image de la richesse ambitieuse. Et la famille Kim, riche en intelligence de rue mais pas grand-chose d’autre. Que ce soit le hasard ou le destin, ces deux maisons sont réunies et les Kims sentent une opportunité en or. Maîtrisés par Ki-woo, un lycéen, les enfants Kim s’installent rapidement comme tuteur et art-thérapeute dans les parcs. Bientôt, une relation symbiotique se forme entre les deux familles. Mais ce nouvel écosystème est fragile, et bientôt la cupidité et les préjugés de classe menacent de bouleverser le nouveau confort des Kims. »