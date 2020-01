Bong Joon Ho, Adam McKay développant une série limitée de parasites HBO

Bong Joon Ho et Adam McKay développent la série limitée Parasite HBO

Selon The Hollywood Reporter, HBO a remporté les droits d’un Parasite série limitée, battant Netflix, et est actuellement en pourparlers avec Golden Globe nominé Parasite scénariste et réalisateur Bong Joon Ho. Bong fait équipe avec Oscar Adam McKay (Le grand court, Vice) pour la série limitée.

Aucun accord n’a encore été officiellement conclu, et il n’est pas encore clair si la série limitée servirait de suivi au film gagnant du Golden Globe ou s’il s’agirait d’un remake de langue anglaise.

CONNEXES: La liste des gagnants des Golden Globes 2020!

Le film Parasite suit deux familles: la famille Park, qui est l’image de la richesse ambitieuse, et la famille Kim, riche en intelligence de rue mais pas grand-chose d’autre. Que ce soit le hasard ou le destin, ces deux maisons sont réunies et les Kims sentent une opportunité en or. Maîtrisés par Ki-woo, un lycéen, les enfants Kim s’installent rapidement comme tuteur et art-thérapeute dans les parcs. Bientôt, une relation symbiotique se forme entre les deux familles. Les Kims fournissent des services de luxe «indispensables» tandis que les parcs financent inconsciemment l’ensemble de leur foyer. Lorsqu’un intrus parasite menace le nouveau confort des Kims, une bataille sauvage et sournoise pour la domination éclate, menaçant de détruire l’écosystème fragile entre les Kims et les parcs.

Parasite est un conte particulier sur deux familles qui sont des mondes séparés mais quelque peu semblables, dépeignant une réalité frappante du monde dans lequel nous vivons. Le film met en vedette Lee Sun-Kyun (Une dure journée), Cho Yeo-Jeong (Obsédé), Choi Woo-Shik (Okja), Park So-Dam (Les prêtres) et Chang Hyae-Jin (Poésie).

CONNEXES: Lancement d’une nouvelle bande-annonce pour le parasite de Bong Joon-Ho

Bong et McKay produiront la série limitée de langue anglaise. Dooho Choi de Kate Street Picture Company, Miky Lee Cho Young Ki de CJ Entertainment, Francis Chung et le partenaire de McKay chez Hyperbole Industries Kevin Messick seront également producteurs exécutifs. Kerry Ko de CJ co-exécutera la production avec Fred Lee de CJ.