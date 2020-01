Bong Joon-Ho dévoile de nouveaux détails sur la mini-série de parasites de HBO

Bong Joon-Ho taquine de nouveaux détails sur la mini-série de parasites de HBO

Après le Parasite Le casting a remporté un prix SAG majeur pour une performance exceptionnelle par un casting dans un film dimanche dernier, le réalisateur Bong Joon-Ho a partagé de nouveaux détails sur sa prochaine Parasite série limitée pour HBO. Dans une interview avec Variety, Bong a révélé que le Parasite La série présentera de nombreuses histoires concernant chacun des personnages du film, ce qui confirme apparemment la possibilité de la participation du casting original dans la série. Vous pouvez consulter l’interview complète (à partir de la marque 1:11) dans le lecteur ci-dessous!

S’adressant à un autre média, le cinéaste nominé aux Oscars a également décrit sa prochaine série HBO avec Adam McKay comme «Long-métrage de six heures» ce qui mettra en évidence toutes les idées qu’il n’a pas pu intégrer dans le film de deux heures.

“J’ai donc accumulé toutes ces idées clés à partir du moment où j’ai commencé à écrire le script,” Dit Bong. (via The Wrap) “Je ne pouvais tout simplement pas inclure toutes ces idées dans la durée de deux heures du film, donc elles sont toutes stockées dans mon iPad et mon objectif avec cette série limitée est de créer un film de six heures.”

Il a également taquiné l’une des histoires possibles qui pourraient figurer dans la mini-série tournera autour de la femme de ménage allergique aux pêches Moon-Gwang, qui a été décrite par Lee Jung-Eun.

«Par exemple, lorsque la femme de ménage d’origine Moon-Gwang (Lee Jung-Eun) revient tard dans la nuit, quelque chose lui est arrivé au visage. Même son mari a posé des questions à ce sujet mais elle n’a jamais répondu. » Ajouta Bong. «Je sais pourquoi elle avait des ecchymoses sur le visage. J’ai une histoire pour ça et à part ça, pourquoi connaît-elle l’existence de ce bunker? Quelle relation a-t-elle avec cet architecte pour connaître ce bunker? J’ai donc toutes ces histoires cachées que j’ai stockées »,

CONNEXES: Le prochain projet de Bong Joon-Ho sera un film d’action et d’horreur coréen

Le film Parasite suit deux familles: la famille Park, qui est l’image de la richesse ambitieuse, et la famille Kim, riche en intelligence de rue mais pas grand-chose d’autre. Que ce soit le hasard ou le destin, ces deux maisons sont réunies et les Kims sentent une opportunité en or. Maîtrisés par Ki-woo, un lycéen, les enfants Kim s’installent rapidement comme tuteur et art-thérapeute dans les parcs. Bientôt, une relation symbiotique se forme entre les deux familles. Les Kims fournissent des services de luxe «indispensables» tandis que les parcs financent inconsciemment l’ensemble de leur foyer. Lorsqu’un intrus parasite menace le nouveau confort des Kims, une bataille sauvage et sournoise pour la domination éclate, menaçant de détruire l’écosystème fragile entre les Kims et les parcs.

Parasite est un conte particulier sur deux familles qui sont des mondes séparés mais quelque peu semblables, dépeignant une réalité frappante du monde dans lequel nous vivons. Le film met en vedette Lee Sun-Kyun (Une dure journée), Cho Yeo-Jeong (Obsédé), Choi Woo-Shik (Okja), Park So-Dam (Les prêtres) et Chang Hyae-Jin (Poésie).

CONNEXES: Lancement d’une nouvelle bande-annonce pour le parasite de Bong Joon-Ho

Bong et McKay produiront la série limitée. Dooho Choi de Kate Street Picture Company, Miky Lee Cho Young Ki de CJ Entertainment, Francis Chung et le partenaire de McKay chez Hyperbole Industries Kevin Messick seront également producteurs exécutifs. Kerry Ko de CJ co-exécutera la production avec Fred Lee de CJ.