Bong Joon-ho n’aime pas les films de super-héros

Maintenant que le célèbre film Parasite du réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho a reçu plusieurs nominations aux Oscars, le cinéaste a partagé son opinion sur le cinéma à Hollywood. Et lorsqu’on lui a demandé s’il ferait le saut vers des productions millionnaires telles qu’un film MCU, Bong Joon-ho a dit qu’il avait simplement Il n’aime pas les films de super-héros et ils semblent même absurdes.

Dans une interview avec le London Times, ils ont demandé à Bong Joon-ho, le célèbre réalisateur de Parasite, s’il serait un jour encouragé à réaliser un film MCU. Et bien que nous sachions que les jours de délire contre les films de super-héros sont terminés pour le moment (comme Martin Scorsese l’a fait et même Arturo Ripstein) le réalisateur sud-coréen a éclaté contre ces films:

Je n’aime pas du tout les super-héros. Je pense qu’ils sont un peu stupides. J’aime les personnages qui doivent atteindre un objectif même si cela dépasse leurs capacités.

Et puis il a dit qu’il préférait les personnages les plus banals, comme ceux que nous avons vus dans Parasite:

Dans Parasite, il n’y a ni méchants ni héros. Chaque personnage est agréable dans une certaine mesure et lâche dans une certaine mesure, faible et banal dans une certaine mesure. Et c’est réaliste, c’est comme ça que nous sommes tous. Il en va de même pour les gens que nous voyons tous les jours.

Maintenant, nous savons que Bong Joon-ho n’entrera pas dans le glorieux Hollywood par les portes du MCU, bien que qui sait, peut nous surprendre (comme l’a fait Werner Herzog) et finir par participer au Mandalorian.

