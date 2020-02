Bong Joon-ho publiera un roman graphique de Parasite

Le parasite est un phénomène culturel qui va bientôt s’étendre avec une mini série de HBO dans laquelle nous connaîtrons les histoires cachées des protagonistes de l’histoire. Mais pendant ce temps, Bong Joon-ho ravira ses disciples désireux d’en savoir plus sur Parasite, avec la publication des scénarios de films illustrés par Joon-ho lui-même.

Selon Indie Wire, le livre illustré de Parasite sera publié par Grand Central Publishing, Il comprendra 304 pages et comprendra un prologue de Joon-ho. Les dessins, qui représentent chaque scène du film, ont été réalisés par le réalisateur via son iPad. “Je compte tout et je le fais moi-même”, a déclaré Bong plus tôt à propos de son processus. «Je le dessine sur mon iPad et le mets sur iCloud. Je ne sais pas pourquoi j’ai fait tout mon possible pour dessiner cela alors que je pouvais embaucher quelqu’un pour le faire pour moi », a-t-il ajouté.

“Les illustrations du réalisateur Bong partagent le pouvoir éclairant de son écriture et de sa mise en scène, faisant du roman graphique ‘Parasite’ une lecture fascinante et fascinante, et une vision fascinante dans les coulisses de la réalisation de l’un des meilleurs films de l’année,” a déclaré Wes Miller, rédacteur en chef de Grand Central Publishing. “Le résultat est une toute nouvelle façon de vivre les délices et les surprises vertigineuses de l’histoire profondément touchante et défiant le genre de Bong Joon Ho.”

Voici quelques dessins réalisés par Bong:

Le roman de Parasite est déjà en circulation en Corée du Sud, et pour l’instant il ne sera traduit qu’en anglais pour publication aux États-Unis. Le film a été présenté en avant-première le 21 mai 2019 au Festival de Cannes. Lors de la dernière cérémonie de remise des prix, Oscar est entré dans l’histoire en gagnant dans les catégories du meilleur film, du meilleur film international, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario international.

