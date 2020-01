Bong Joon-Ho s’ouvre sur la série limitée de parasites de HBO

Bong Joon-Ho s’ouvre sur la série limitée de HBO Parasite

En sortant de ses six nominations historiques aux Oscars ce matin, Parasite Le réalisateur Bong Joon-Ho a finalement partagé quelques détails sur lui et Adam McKay (Le grand court) Parasite série limitée pour HBO, qui avait été signalée la semaine dernière. S’adressant à Deadline, Bong a révélé que l’idée de la série lui était venue alors qu’il écrivait le script et apprenait qu’il était difficile de transmettre toutes ses grandes idées en deux heures.

“Avec‘ Parasite ’, pendant que j’écrivais le scénario, j’ai eu tellement d’autres idées que je n’ai pas pu transmettre dans le temps de deux heures du film. Je savais que si j’avais un temps de fonctionnement plus long, je serais en mesure de raconter ces histoires, et c’est de cela que je prévois de parler avec Adam très bientôt. “ Bong a déclaré à travers son traducteur et cinéaste Sharon Choi. “Bien que je ne sois pas très familier avec l’industrie de la télévision, je considère vraiment cette série limitée comme un film élargi qui peut approfondir les histoires qui n’ont pas fait partie de Parasite. Adam McKay et HBO ont créé l’incroyable émission Succession, ce sont donc des partenaires très fiables et incroyables. »

Lorsque la nouvelle de la série limitée est sortie, elle a suscité de nombreuses réactions mitigées de la part des fans du film, qui craignaient que la série ne soit pas à la hauteur du film, surtout s’il ne s’agissait que d’un remake en anglais. Donc, lorsqu’on lui a demandé si la série serait racontée en anglais ou en coréen, Bong a déclaré que rien n’était encore décidé et que tout restait ouvert à la discussion, car des plans commenceront à se former vers mars.

«Je pense que cela a été le cas non seulement aux États-Unis, mais dans la plupart des pays, y compris la Corée, où le public regarde principalement des films nationaux ou des superproductions hollywoodiennes», Expliqua Bong. «Il n’était pas très courant que divers films traversent les continents et atteignent des publics différents. Mais je pense que le public s’ouvre à ces films et le fait que ce film en coréen a été nominé aux Oscars et a été vraiment adopté par le public américain reflète ce changement d’attitude. C’est un peu comme une preuve de l’ouverture du public. “

Le film Parasite suit deux familles: la famille Park, qui est l’image de la richesse ambitieuse, et la famille Kim, riche en intelligence de rue mais pas grand-chose d’autre. Que ce soit le hasard ou le destin, ces deux maisons sont réunies et les Kims sentent une opportunité en or. Maîtrisés par Ki-woo, un lycéen, les enfants Kim s’installent rapidement comme tuteur et art-thérapeute dans les parcs. Bientôt, une relation symbiotique se forme entre les deux familles. Les Kims fournissent des services de luxe «indispensables» tandis que les parcs financent inconsciemment l’ensemble de leur foyer. Lorsqu’un intrus parasite menace le nouveau confort des Kims, une bataille sauvage et sournoise pour la domination éclate, menaçant de détruire l’écosystème fragile entre les Kims et les parcs.

Parasite est un conte particulier sur deux familles qui sont des mondes séparés mais quelque peu semblables, dépeignant une réalité frappante du monde dans lequel nous vivons. Le film met en vedette Lee Sun-Kyun (Une dure journée), Cho Yeo-Jeong (Obsédé), Choi Woo-Shik (Okja), Park So-Dam (Les prêtres) et Chang Hyae-Jin (Poésie).

Bong et McKay produiront la série limitée. Dooho Choi de Kate Street Picture Company, Miky Lee Cho Young Ki de CJ Entertainment, Francis Chung et le partenaire de McKay chez Hyperbole Industries Kevin Messick seront également producteurs exécutifs. Kerry Ko de CJ co-exécutera la production avec Fred Lee de CJ.