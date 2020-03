Bono dédie une chanson à ceux qui combattent le coronavirus, en particulier en Italie

Jeudi 19 mars 2020, p. 6

Madrid Bono a publié sur le profil officiel de U2 sur les réseaux sociaux une nouvelle chanson qu’il a écrite ce mardi en particulier pour le peuple italien, l’un des pays les plus touchés par Covid-19, mais aussi pour tous ceux qui combattent la maladie n’importe où .

Pour les Italiens qui l’ont inspiré. Pour les Irlandais, pour ceux qui sont dans une situation difficile ce jour de la Saint Patrick et continuent de chanter. Pour les médecins, les infirmières et les soignants de première ligne, c’est vous que nous chantons, écrit-il.

Une petite carte postale de Dublin, déclare au début de la vidéo avant de commencer à interpréter cette ballade au piano depuis chez soi: «en cette Saint-Patrick, une petite chanson faite ici il y a environ une heure. Je pense que ça s’appelle Let Your Love Be Known. “

De Dublin, le jour de la fête nationale de l’Irlande, la chanteuse a dédié la chanson aux médecins, infirmières et soignants de première ligne. Il y chante: oui, je ne te connais pas, mais ne pense pas que je m’en fiche.

Le 10 mars, avant l’annulation imminente de son concert à San José, Costa Rica, Jorge Drexler a improvisé une chanson simple et l’a téléchargée sur ses réseaux sociaux: Elbow to elbow. Je suis confronté à ces angoisses en écrivant et en tenant la guitare, a expliqué l’Uruguayen. Seule la vidéo originale, en acoustique et à la guitare, compte déjà plus de 700 mille reproductions.

Il l’a répété dans plusieurs concerts en direct via Facebook et Instagram.

