‘Boom des Lumberjanes! Studios Movie en développement chez Netflix

Tout de suite après l’annonce de Boom Studios! et Netflix ferait équipe sur de nouveaux projets, nous avons appris que deux nouveaux projets sont déjà en développement. Ci-dessous, nous vous présenterons l’un des projets en développement, Lumberjanes.

Juste pour récapituler rapidement, Netflix a conclu un accord avec Boom Studios! en avril 2020 et verrait Netflix développer plusieurs nouveaux titres, que ce soit des films ou des séries télévisées.

Il rejoint la liste croissante des offres de sortie que Netflix a avec les studios et les créateurs. C’est le troisième accord de sortie majeur avec un fabricant de bandes dessinées, avec l’acquisition de Millar World et un accord de sortie avec Dark Horse Comics également.

Netflix a déjà annoncé son premier titre avec The Unsound qui devrait arriver à un moment donné dans le futur.

Ce que nous savons sur Lumberjanes sur Netflix

La bande dessinée est une série en cours des créateurs Grace Ellis et Shannon Watters.

À ce jour, 60 numéros ont été produits et sa première publication est sortie en 2014. Fait intéressant, Lumberjanes a croisé une série animée DC dans le passé.

La dernière bande dessinée a été publiée le 24 mars de cette année lorsque Lumberjanes: To The Max Edition, Volume 6 est sorti.

Ce n’est pas la première fois qu’un film pour Lumberjanes est en développement. 20th Century Fox aurait travaillé sur une adaptation en direct en 2015. Cependant, avec la fusion de Disney, ce projet, avec un autre couple de Boom! Les projets de studios ont été annulés.

Aucun acteur ou actrice n’est actuellement attaché selon notre source mais Will Widger et Cat Vasko sont actuellement attachés en tant qu’écrivains. De plus, Ross Richie, Stephen Christy et Adam Yoelin sont rattachés en tant que producteurs.

Voici un aperçu de la bande dessinée et de ce que vous pouvez attendre du film.

L’histoire commence au milieu de l’aventure alors que cinq campeurs sont sortis après des heures pour enquêter sur un événement étrange dont ils ont tous été témoins: une femme se transformant en géant

ours. Ce n’est que le premier de nombreux événements étranges que Jo, April, Molly, Mal et Ripley rencontrent au camp d’été pour “Hardcore Lady Types”.

Les Lumberjanes, comme on appelle les éclaireurs, se regroupent pour résoudre des énigmes, vaincre des créatures à trois yeux et échapper à la colère de leur conseiller vigilant

Jen. Chaque protagoniste a une compétence qui aide le groupe à vaincre chaque obstacle. Les personnages vifs et adorables brillent d’une personnalité exubérante et

contester les stéréotypes de genre. De petits détails font ressortir ces épisodes: les yétis branchés gardant un mystérieux phare, Molly et Mal tendres

se jette un regard et le penchant de Ripley pour les animaux et tout ce qui est mignon.