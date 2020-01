Boosie Badazz aime Rihanna et compare la salade de pommes de terre de son oncle

Son amour pour RiRi ne finira jamais.



À l’heure actuelle, le monde entier sait que Boosie Badazz a un faible pour Rihanna. Au fil des ans, le rappeur a clairement indiqué que si le magnat de Savage x Fenty l’avait, il serait plus que désireux de vivre béatement sa vie de M. Fenty. L’année dernière, Boosie a partagé une vidéo de lui-même en train de danser avec la légende, “COMMENT J’AI FAIT QUAND J’OBTIENS QUE J’APPELLE DE @badgalriri.” Cependant, parce qu’elle est heureusement amoureuse de son petit ami milliardaire Hassan Jameel, toutes les photos que Boosie a prises ont raté leurs marques.

Dimitrios Kambouris / Personnel

Dans un autre clip de son interview à VladTV, Boosie a dit qu’il voulait toujours Ri, mais il savait que ce n’était pas censé être. “Rihanna ne veut pas de moi, mec,” dit tristement Boosie. “Je l’aime toujours. Elle est une belle femme. Tout le monde a des gens avec qui ils se sont entichés. C’est une chose … Chaque artiste dans ce jeu a quelqu’un avec qui ils se sont entichés, comme, ils ont f * ck avec. Ils ont juste f * ck avec eux. Mais, Rihanna ne veut pas de moi cependant. Imma vrai n * gga. Ce sera beau. “

Boosie s’est glissée dans les DM de Rihanna et s’est souvenue avoir vu certaines de ses images sexy sur Instagram. “J’ai vu cette photo, je me disais ‘Seigneur Jésus'”, a-t-il dit. “Cette fille ressemble à ma salade de pommes de terre oncle. Je jure devant Dieu. Ma bouche était humide comme un chien. Vous savez quand ce chien [pants]. J’ai dit: ‘Seigneur Jésus, c’est une belle femme noire. Ils ont eu de belles femmes dans le monde et elle en faisait partie. Et elle est une patronne. Cela fait monter la note. Elle est juste un patron. Je ne vois pas comment un n * gga a laissé tomber. “

Ensuite, Vlad a recherché sa valeur nette et a déclaré à Boosie que Rihanna valait 600 millions de dollars. “Je vais lui faire gagner 600 milliards de dollars”, a-t-il déclaré. “Imma hustler.” Regardez son clip lubrique ci-dessous.

