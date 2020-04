Boosie Badazz dit «F * ck Quarantine», a organisé une fête au Club Inside Home

Boosie Badazz a discuté avec “The Breakfast Club” et a révélé comment il résiste à la maison avec sa famille pendant cette quarantaine.



C’est un personnage animé dans le hip hop qui définit le mot divertissant. Aimez-le ou détestez-le, Boosie Badazz attire l’attention. Le rappeur de Lousiana continue non seulement d’apporter de la chaleur aux services de streaming, mais il est le sujet des médias sociaux. Il est de retour dans les bonnes grâces d’Instagram après avoir reçu un avertissement concernant son contenu, et dans une récente conversation avec The Breakfast Club, le rappeur a partagé qu’il avait mis le twerking hors ligne et l’avait ramené à la maison.

Bennett Raglin / Intermittent / .

“Nous avons organisé une fête hier soir dans mon club”, a-t-il révélé. “Nous devons faire la fête dans ma maison. Des fesses partout. De belles femmes. Quarantaine de merde. Nous avons organisé une fête. Fesses partout.” DJ Envy a interrompu et a dit au rappeur de ne pas dire cela parce que les autorités viendront frapper à sa porte. Charlamagne Tha God a demandé à Boosie s’il croyait au coronavirus, et le rappeur a partagé qu’il croyait l’avoir déjà fait.

“J’étais malade avant le coup. J’ai eu une pompe à asthme pour la première fois et tout”, a-t-il expliqué. “Mais je ne m’inquiète pas de l’absence de coronavirus. Je vis essentiellement de la foi. Je ne vis pas à vue, ce que les gens disent. J’ai juste l’impression que Dieu sait quand ton cul va mourir. Donc si tu va mourir du coronavirus, préparez-vous. C’est juste ce que je ressens. “

Boosie Badazz a ajouté qu’il ne permet pas à la pandémie de COVID-19 de “stresser” [him] comme ça fait tout le monde. “Regardez son interview avec The Breakfast Club en entier ci-dessous.

