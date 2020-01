Boosie Badazz nie avoir signalé avoir battu George Zimmerman chez Walmart

Le rappeur a déclaré que c’était un mensonge catégorique.



Dans “Comment cette rumeur a-t-elle commencé?” nouvelles, Boosie Badazz a pris à ses médias sociaux pour effacer les faux rapports. Mardi, d’une manière ou d’une autre, des nouvelles ont commencé à circuler selon lesquelles le rappeur a rencontré George Zimmerman et était engagé dans une altercation physique. Un rapport a déclaré que tout s’est effondré sur un parking Walmart à Miami lorsque Boosie a reconnu Zimmerman comme le “gros cul n * gga qui a tué Trayvon”. Zimmerman aurait recherché une arme avant que Boosie ne le batte si violemment que Zimmerman a été hospitalisé. Soi-disant.

Les médias sociaux ont repris les informations et ont couru avec, et bientôt, Bossie a été salué pour avoir agressé le tueur infâme. Cependant, le rappeur a fait une vidéo indiquant qu’il n’était pas impliqué dans un incident avec Zimmerman. “Oui, annonce de service de Boosie”, a commencé le rappeur. “Je n’ai jamais vu George de ma vie mais à la télévision. C’est un mensonge. Laisse-moi tranquille. Je n’ai jamais vu George Zimmerman de ma vie. George ne me connaît pas.”

“Parler que je lui ai fait quelque chose à Walmart”, a poursuivi Boosie. “C’est un mensonge.” Il a ensuite profité de l’occasion pour brancher ses nouilles qui apparemment “tombent chez Walmart vendredi”. Nous supposons que vous devriez garder un œil sur cela. Pendant ce temps, Zimmerman continue de vivre sa vie en tant que personnage controversé après son acquittement pour la mort par balle de Trayvon Martin, un lycéen de 17 ans.

Trayvon rendait visite à ses proches quand il a quitté leur domicile pour se rendre à pied au marché voisin afin de ramasser quelques articles. À son retour, Zimmerman, le coordinateur de la surveillance de quartier, a repéré Trayvon et pensait qu’il était une menace. Il a appelé les autorités locales, a traqué Trayvon, a poursuivi l’adolescent effrayé, a eu une altercation physique avec lui, puis l’a abattu. Il a été arrêté à plusieurs reprises pour des crimes non liés depuis l’attaque de 2012.

