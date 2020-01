Boosie Badazz pense que le rappeur de bataille blanc méritait d’être frappé après avoir laissé tomber N-Word

Le rappeur a dit d’où il venait, les gens ne sont pas touchés, ils sont retirés.



Cette semaine, une vidéo de rap de combat a capté l’attention de la communauté hip hop et au-delà. La vidéo montre un rappeur de bataille blanc nommé William Wolf dans une pièce remplie de Noirs alors qu’il se heurtait à son adversaire lyrique, un rappeur noir. Wolf se vantait dans ses rimes qu’on lui avait dit de ne pas utiliser le n-mot puis a commencé sa prochaine mesure avec “mon n * gga” alors qu’il s’adressait à son adversaire.

Il n’a pas pu dire grand-chose d’autre parce que son adversaire l’a fait sauter dans la bouche, et dans le rap de combat, la violence physique est un non-non. Wolf commentera plus tard l’incident, disant que ce n’était pas «si profond» pour lui de se faire renverser, mais il y en a d’autres sur la scène du rap qui sont ouvertement en désaccord. Boosie Badazz a été capturé par un caméraman de TMZ alors qu’il traversait l’aéroport international de Los Angeles et a été interrogé sur son opinion sur la vidéo controversée.

“C’est probablement juste une mauvaise situation pour lui”, a déclaré Boosie. “J’avais des amis blancs, blancs proches, appelez-moi mon n * gga, vous savez. Vous ne pouvez pas faire ça [in] certaines situations. Tu dois savoir comment dire ce mot. “Il a ajouté:” Dans un rap de combat, vous dissin ‘. Dans un rap de combat, c’est différent. C’est de l’agression. “Boosie a dit dans différentes circonstances que le n-mot est dit” comme l’amour “, mais lors d’un combat de rap, le rappeur blanc aurait dû être corrigé physiquement.

“Ils étaient censés le casser dans sa merde, ils ont fait ce qu’il fallait”, a-t-il dit. “Si tu essayais d’être désobligeant avec ça, comme tu essayais d’être offensif avec ça, et c’est quelque chose que tu ne peux pas faire étant qui tu es. C’est pourquoi c’est arrivé.” Le rappeur de Louisiane n’a pas pu dire si cette vidéo virale était ou non un avertissement aux rappeurs blancs parce qu’il n’était jamais dans le rap de combat. “D’où je viens, si tu parles de quelqu’un, tu en meurs.” Regardez son clip ci-dessous.

