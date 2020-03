Boosie Badazz reçoit un avertissement de IG pour arrêter avec des livestreams explicites

Boosie Badazz a révélé qu’Instagram lui avait dit d’arrêter ses sessions Livestream remplies de nudité, sinon ils effaceraient son compte.



Instagram en a assez avec Boosie Badazz et ses livestreams Instagram racés. Le rappeur est connu pour ses vies controversées où les femmes sautent sur des écrans partagés et montrent leurs parties du corps, parfois pour de l’argent, mais Boosie a récemment partagé qu’Instagram en avait assez. Les fans lui ont demandé plus de livestreams maintenant que tout le monde est en quarantaine et que beaucoup de gens s’ennuient, mais mercredi 25 mars, le rappeur a déclaré que ces jours appartenaient au passé.

“Instagram m’a dit qu’ils allaient prendre mon Instagram s’ils voyaient plus de nudité”, a déclaré le rappeur. “Alors, je viens de les DMed et de les frapper dans l’e-mail et je leur ai demandé si vous pouviez tous danser et secouer ce cul. Vous savez ce que je dis? J’attends cette réponse. C’est donc ce que nous attendons QTP. “

Il ne semble pas qu’Instagram ait beaucoup de problème avec un peu de twerk depuis que Tory Lanez a eu des dizaines de femmes qui ont montré leurs compétences hier. Le chanteur-compositeur-producteur a été sur Instagram en direct pendant des heures alors qu’il était rejoint par ses amis célèbres et ses fans féminines qui ont décidé de secouer rapidement les dizaines de milliers de téléspectateurs de Tory. Découvrez Boosie Badazz parlant de sa discipline par les dieux Instagram ci-dessous.

