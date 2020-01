Boosie Badazz redonne à Kappas et lance un concours de promenade avec un prix de 6 000 $

Pour les Grecs noirs uniquement.



Vingt-quatre heures après avoir pris feu sur sa tenue de fraternité, Boosie Badazz veut faire amende honorable avec des organisations grecques noires. Boosie a récemment été capturé récemment portant un pull rouge Kappa Alpha Psi, une coupe qu’il a trouvée lors de ses achats au centre commercial. Il a aimé la chemise, a pensé qu’elle lui allait bien et l’a achetée sans hésitation. Cependant, lorsque des images du rappeur portant le chandail ont circulé sur Internet, Kappas a contesté le non-membre portant sa tenue vestimentaire.

On a dit à Boosie que c’était un non-non, mais il a déclaré qu’il pensait qu’il “obtiendrait l’amour de ne pas le détester”. Il a dit aux gens de se calmer parce que ce n’était qu’un choix de mode, mais après avoir été informé de la signification, il semble que le rappeur ait changé son air. Dans une récente vidéo Instagram, Boosie a partagé qu’il lance un concours spécifiquement pour Kappas.

“Ils avaient beaucoup de Kappas plus âgés qui étaient contrariés parce que je portais la chemise, alors Imma bosse et redonne”, a déclaré le rappeur. Boosie a déclaré qu’il voulait que Kappas se promène sur son morceau “Wipe Me Down”. Les candidats doivent soumettre leurs clips à ses DM et les quatre meilleures vidéos se produiront à Boosie Bash. De plus, le gagnant remportera un prix de 6 000 $. “Nous finissons par arriver, mec. Point final.”

