Boosie Badazz s’adresse à ses commentaires sur la fille de Dwyane Wade

Boosie Badazz s’exprime à la suite de ses commentaires controversés sur la fille transgenre de Dwyane Wade, Zaya.

Plus tôt ce mois-ci, le rappeur a été critiqué pour avoir fait des remarques transphobes à propos de l’enfant de 12 ans de Wade et Gabrielle Union, provoquant une réaction violente sur les réseaux sociaux. Dans une interview avec Baller Alert, Boosie a expliqué pourquoi il avait décidé de peser et a révélé que même sa mère n’était pas satisfaite de lui.

“C’est exactement ce que je ressentais. Les gens doivent comprendre ce que je ressens… », a-t-il déclaré. «Même ma maman, ma maman est montée sur mon cul hier. Ma maman m’a appelé tôt le matin et m’a mis dans le cul en me disant: «Reste en dehors des réseaux sociaux! C’est leur famille! Vous évitez les affaires des gens… »Mais je disais juste ce que je ressentais. Tout le monde a sa propre opinion dans la vie. Tout le monde ressent un certain type de manière à propos de certaines choses, et je suis parfois le seul à en parler. Quand les enfants participent, c’est tendre à mon cœur. “

Alors que Zaya a reçu beaucoup de soutien, Boosie a critiqué Wade pour avoir soutenu son enfant, qui a révélé qu’elle s’identifiait comme une femme. «Je dois dire quelque chose à propos de cette merde, mon frère. Dwyane Wade, vous êtes allé trop loin, putain de merde », a déclaré Boosie dans sa vidéo Instagram. «C’est un homme. Un enfant de 12 ans. À 12 ans, ils ne savent même pas quel sera leur prochain repas. Ils n’ont pas encore compris la merde. Il pourrait rencontrer une femme, n’importe quoi, à 16 ans et tomber amoureux d’elle. Mais sa bite a disparu – comment il va ressembler, bruh, tu vas trop loin, dawg. “

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait du jeu, il a répondu que cela venait avec le territoire. “J’en ai l’habitude. Une fois que vous êtes une célébrité, vous devez gérer ce qui vient d’être une célébrité », a-t-il déclaré. “Tu dois être prêt pour cent yeux et tout ça.”

Avec le recul, il a reconnu qu’il n’aurait pas dû critiquer les compétences parentales de Wade. “Mais quand je sens que vous vous trompez, vous vous trompez”, a ajouté Boosie. «Les gens m’ont dit comment élever mes enfants quand j’avais tort. Ma famille m’a dit que je me trompais. “

Il doute qu’il ne parlera jamais avec Wade en personne, mais il ne regrette pas sa décision de s’exprimer. “C’est probablement une situation tendre pour lui, donc il ne veut probablement pas entrer en contact avec moi”, a-t-il déclaré. «Mais j’ai dit ce que j’ai dit. Je ne tiens ma langue pour personne. Si c’était Barack Obama, j’aurais dit la même chose. Je suis construit comme ça. “

En plus de Boosie, Young Thug a critiqué la décision de Zaya de vivre sa vie en tant que femme, tandis que Cardi B a partagé son soutien pour l’enfant de 12 ans.

Boosie a révélé qu’il avait été expulsé de Planet Fitness à la suite de ses commentaires sur Zaya. Il a appelé au boycott de l’entreprise, mais admet maintenant que ce n’était peut-être pas la meilleure décision. «J’ai l’impression qu’ils se liguent contre moi. J’aurais dû me taire », a-t-il dit. “Tout arrive pour une raison. Si je ne l’aurais pas dit, personne ne l’aurait dit. Beaucoup de gens ressentent complètement ce que j’ai dit. J’ai eu beaucoup de mauvais contrecoups, mais j’ai beaucoup de gens qui ressentent la même chose avec ce que j’ai dit. »