Boosie Talks Wild Cucumber Challenge Party et dépenses de 50 000 $ en alcool

Boosie Badazz raconte tout.



Dans une récente interview avec VladTV, Boosie Badazz a partagé un aperçu intéressant de ses énormes fêtes à la piscine. Selon le rappeur, il dépense environ 50 000 $ rien que pour les boissons et a un tas de règles strictes à suivre pour les invités. Par exemple, les hommes mariés ne sont autorisés à leurs fêtes que s'ils viennent seuls. De plus, Boosie est très précis sur ce à quoi il veut que ses fêtes ressemblent, donc il s'assure d'avoir beaucoup de belles femmes présentes – elles obtiennent de la lingerie gratuite si elles le font – et des sacs de préservatifs pour promouvoir des relations sexuelles sûres.

La partie la plus intéressante de la vidéo provient du rappeur discutant de son rôle dans le fameux "défi du concombre". Comme vous vous en souvenez peut-être, Alexis Skyy et son petit ami Trouble ont organisé une fête à la piscine sur le thème #CucumberChallenge où un certain nombre d'invités exhibaient leur corps d'été. Alexis a diffusé ses meilleurs moments, et les plus fous, dans son histoire Instagram. Cependant, il y avait un clip qu'elle n'a pas montré, mais Boosie Badazz a fait le partage en son nom. Apparemment, il y avait un concours de concombres pour voir qui pouvait obtenir le plus de graphisme avec le légume, et Alexis a tout mis en œuvre. Dans la vidéo, une femme est allongée sur le dos tandis qu'Alexis la pénètre avec un concombre. Alexis le sort ensuite et le met dans la bouche de la femme. Depuis l'épreuve, Alexis Skyy est sorti pour purifier l'air, mais nous n'avons jamais entendu parler de Boosie sur tout. Regardez la vidéo ci-dessus.

