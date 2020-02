Borderlands 3 DLC «Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock» arrive le 26 mars

Gearbox et 2K Games ont dévoilé le deuxième DLC majeur pour Borderlands 3. “Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock”, sera lancé sur toutes les plateformes le 26 mars. Le DLC est également inclus avec le Borderlands 3 Season Pass, ainsi que dans l’édition Super Deluxe.

Dans l’histoire du DLC, Sir Alistair Hammerlock et Wainwright Jakobs se marient enfin, et ils veulent que vous veniez célébrer leurs noces à venir sur la planète de glace de Xylourgos. Ses déchets gelés se sont éclaircis, à l’exception de la faune la plus vicieuse, et la ville étrange de Cursehaven – où vous avez tous accepté de vous rencontrer – est située sous la carcasse colossale d’un monstre Vault tombé.

Mais, au fur et à mesure de ces choses, il y a des problèmes. Une bande d’occultistes effrayants qui adorent la carcasse du monstre Vault sont déterminés à ruiner les choses. Vous devrez combattre les forces du mal d’un autre monde. Heureusement, l’histoire voit le retour de Gaige, un chasseur de caveaux fugitif inséparable de son robot BFF Deathtrap, qui cherche à égaliser la partition.

Mais ce n’est pas tout. Gearbox Software a également partagé l’illustration conceptuelle du troisième module complémentaire de campagne de Borderlands 3 (qui sera lancé cet été), et a annoncé que le jeu arrivera enfin sur Steam le 13 mars.

Gearbox a également présenté la feuille de route de l’année pour les événements gratuits et les mises à jour à venir sur Borderlands 3 en avril et mai:

Avril 2020 – Mayhem Mode 2.0 et l’événement saisonnier Revenge of the Cartels. Le mode Mayhem 2.0 remaniera la fin du jeu de Borderlands 3 en réinventant le fonctionnement des modificateurs Mayhem. La vengeance des cartels vous permettra de rechercher et de retirer des agents du cartel pour gagner des récompenses spécifiques à l’événement.

Mai 2020 – Le deuxième Takedown arrive! Tout comme Takedown au Maliwan Blacksite, qui est sorti en novembre dernier, le Guardian Takedown offrira certains des contenus les plus difficiles du jeu. Cette intense mission autonome aura pour thème les mystérieux Eridians et mettra en vedette non seulement de nouveaux chefs mais aussi de nouveaux équipements et cosmétiques. La difficulté sera adaptée à la taille du groupe de joueurs par défaut. Cependant, si vous souhaitez découvrir le Takedown sous sa vraie forme, vous pouvez sélectionner le «True Takedown Mode», qui règle la difficulté pour un groupe de quatre chasseurs de caveaux entièrement améliorés, quelle que soit la taille du groupe.

Borderlands 3 est maintenant disponible pour PlayStation 4, Xbox One, PC via Epic Games Store et Google Stadia.