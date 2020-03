Borghetti Duck confirme qu’il est infecté par le coronavirus et envoie un message | Instagram

Grâce à son compte Instagram, Patrick Borghetti a confirmé qu’il a Covid-19.

Confirmé, Covid-19. L’étude m’a également donné un résultat positif. C’était ce que nous attendions. Je me sens parfaitement bien, je n’ai aucun symptôme, ni fièvre, ni toux, ni essoufflement. “

Dans la vidéo qu’il a postée Borghetti Dans les réseaux, il a expliqué que les médecins lui avaient dit que la contagion n’était apparemment pas à Madrid, comme cela avait été spéculé, et ils ne savent pas comment elle aurait pu être contaminée ni lequel des deux a été infecté pour la première fois.

Il a souligné avoir pris les mesures nécessaires pour hygiène nécessaire pour se laver les mains et utiliser un gel antibactérien.

Le conducteur de “Venga la Alegría” a subi le test après qu’il a été révélé que son partenaire, Odalys Ramírez, avait un coronavirus.

Avec la nouveauté qu’Oda a testé positif pour le coronavirus. Je vais à l’hôpital pour faire le test moi-même. Le médecin m’a dit que vous deviez supposer que je l’ai aussi.

Pour être sûr et donner un peu plus de clarté à la question, je vais passer le test moi-même, afin que tous ceux qui ont été en contact avec moi soient également à l’affût et sachent ce qu’ils doivent faire et prennent des précautions et des précautions nécessaire “, at-il expliqué plus tôt. Sortez de cela avec toute l’attitude! Et prenez soin de nous tous s’il vous plaît!

Il est à noter qu’après le diagnostic du conducteur

Odalys Ramírez, d’autres de ses collaborateurs ont par la suite confirmé la mauvaise nouvelle qu’ils étaient infectés, comme dans le cas de

Paola Rojas y

Paul Stanley, qui vivent avec le présentateur.

C’était le même compagnon d’Andrea Legarreta de

Paul Stanley, qui a révélé à travers le programme “Aujourd’hui” où les deux collaborent que le conducteur se reposait à la maison car il avait des symptômes suspects de

coronavirus.

Le conducteur vit avec

Odalys dans le programme “Tell me now”, donc tous les collaborateurs de cette production ont été mis en quarantaine pour une meilleure prévention.

