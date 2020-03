Boris Johnson teste Covid-19

Argentine.– Le président argentin, Alberto Fernández, a demandé à son homologue mexicain, Andrés Manuel López Obrador, qui, en sa qualité de président de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC), a contribué à débloquer les blocus économiques contre le Venezuela et Cuba, pendant la contingence Covid-19.

À travers une interview sur un réseau national, Fernández a révélé qu’après la vidéoconférence de ce jeudi avec les dirigeants du G20, il avait contacté Andrés Manuel López Obrador pour lui demander d’agir au nom de ces deux nations en tant que situation humanitaire.

Le président argentin a expliqué que, tout comme les pays du G20 ont convenu d’actions économiques après la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 et le Mexique en particulier a demandé que l’ONU contrôle la vente de médicaments et non la fermeture des frontières, López Obrador doit appeler à une mesure similaire avec les pays. d’Amérique latine.

Alberto Fernández a parlé au nom de la CELAC pour convoquer une réunion et agir en faveur du blocus subi par le Venezuela et Cuba, estimant qu’il ne s’agit pas pour le moment d’un problème politique mais humanitaire.

Il convient de rappeler qu’en janvier de cette année, le Mexique a assumé la présidence de la Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes.

La Communauté des États d’Amérique latine et des Caraïbes (CELAC) est un mécanisme intergouvernemental de dialogue et d’accord politique qui a été lancé en décembre 2011, composé des trente-trois pays d’Amérique latine et des Caraïbes.

La CELAC a vu le jour avec l’engagement de progresser dans le processus d’intégration progressive de la région, en équilibrant l’unité et la diversité politique, économique, sociale et culturelle des 600 millions d’habitants d’Amérique latine et des Caraïbes.

Depuis son lancement en décembre 2011, la CELAC a contribué à approfondir le dialogue respectueux entre tous les pays de la région, sur des questions telles que le développement social, l’éducation, le désarmement nucléaire, l’agriculture familiale, la culture, finance, énergie et environnement.

De même, la CELAC a promu que l’Amérique latine et les Caraïbes s’assument comme une communauté de nations, capable de dialoguer et de rechercher un consensus sur des questions d’intérêt commun.

