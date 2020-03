Borja est le huitième expulsé et reste aux portes de la demi-finale

Il ne reste que peu de choses pour que la troisième édition de «Masters of Sewing» approche de sa fin. Après huit accouchements, les nerfs, la compétitivité et la fatigue peuvent jouer des tours, mais la camaraderie des stagiaires rend le travail dans les ateliers positif semaine après semaine. Même comme ça, chaque livraison renvoie un concurrent et cette fois, déjà aux portes de la demi-finale, C’est Borja.

Raquel Sánchez Silva et Borja, dans «Masters of Sewing»

Le huitième versement a commencé avec une surprise des proches, chaque apprenti ayant reçu une commission très spéciale et spécifique de l’un de leurs proches. Lors du test en équipe, ils se sont rendus à Marbella pour visiter un hôtel-musée six étoiles unique au monde, construit comme un «Palazzo» en Toscane. Là les juges ont demandé de régler un compte en suspens avec les maillots de bain pour hommes. Par équipes, ils ont imaginé deux tenues de salle de bain sophistiquées, élégantes et sur mesure, accompagnées d’une chemise ou d’un caftan.

Seule La Brava a été sauvée de sa participation à l’exposition, devenant ainsi la première demi-finaliste de cette édition. Lors du troisième test, ils ont dû confectionner un vêtement qu’ils pensaient être une tendance cette saison printemps / été 2020. Avec Joshua et Borja comme les pires du test, les juges ont déterminé que c’était ce dernier qui avait quitté l’atelier pour ne pas avoir “vécu”.

“Jusqu’ici le malin est venu”

Dès qu’il a entendu son nom, Borja s’est exclamé: “Le malin est arrivé jusqu’ici.” Il l’a bien pris, sachant que “s’il n’est pas tombé aujourd’hui, la semaine prochaine ou la suivante, il ne reste plus grand chose à faire”. Néanmoins, il a tenu à remercier le programme pour l’opportunité d’avoir rencontré des collègues qu’il n’aurait pas rencontrés dans d’autres circonstances et aussi le jury, dont il a appris “à être plus formel”. Enfin, il a embrassé les juges en disant à Lorenzo Caprile: “Faites-moi un câlin, avec les hooligans que vous avez été avec moi”, tandis qu’à Palomo Espagne il a souligné: “Vous disiez seulement de belles choses, vous m’avez gagné”. Aujourd’hui, il ne reste que cinq stagiaires dans l’atelier. Qui restera aux portes de la finale? Margarita, Begoña, La Brava, David ou Joshua?

