Bos Miguel Bosé partagera les détails de sa vie dans une bioserie

Miguel Bose

Le chanteur espagnol prépare une série de 24 chapitres dans lesquels il ouvre sa vie à tout le monde.

Miguel Bosé rejoint les personnalités qui ont décidé de partager les détails de sa vie en biosérie. Le chanteur espagnol prépare une série de chapitres dans lesquels il ouvre sa vie à tout le monde.

«La série passera en revue ma vie depuis l’enfance jusqu’à nos jours. Mon caractère doit être compris dès mon enfance, ce qui pose la question de savoir comment, avec tout ce que j’ai vécu depuis que je suis enfant, depuis que je suis adolescent et quand j’étais jeune, j’ai réussi à faire les choses que j’ai réalisées. Mon enfance a été très tourmentée, très solitaire et hermétique », a déclaré Bosé pour le magazine Variety.

La série se composera de trois saisons de 8 chapitres chacune, la première se concentrera sur l’enfance de l’artiste, la relation avec ses parents, sa famille et ses proches, la seconde racontera sa croissance professionnelle, sa scène à Londres, son apprentissage à New York, et sa vie en Italie, en France, en Espagne et au Mexique, et le troisième, comment il a vécu ses rêves.