«Bosch» renouvelé pour la septième et dernière saison sur Amazon Prime

Amazon Studios a commandé une septième et dernière saison de Bosch, avec Titus Welliver et basé sur les livres les plus vendus de Michael Connelly – bien avant le lancement de la saison 6 du drame criminel, qui se tiendra plus tard en 2020.

“Je suis fier de ce que nous avons accompli avec Bosch et j’ai hâte de terminer l’histoire dans la saison 7”, a déclaré Connelly, qui sert d’EP sur la série, dans un communiqué. «C’est doux-amer, mais toutes les bonnes choses ont une fin et je suis heureux que nous puissions sortir comme nous le voulons.

«Cela a commencé il y a sept ans avec le showrunner Eric Overmyer et moi qui écrivons le pilote. Nous prévoyons également d’écrire le dernier épisode », a poursuivi le romancier. “Nous laisserons la plus longue émission en cours sur Amazon jusqu’à présent et elle sera là pour être découverte par de nouveaux téléspectateurs aussi longtemps que les gens diffuseront.

«L’autre chose, c’est que nous n’aurions pas fait tout ce chemin sans Titus Welliver. Il n’aurait pas pu être un meilleur acteur pour jouer ce rôle ou un meilleur joueur d’équipe pour construire ce spectacle. Il sera Harry Bosch pour les âges. “

S’inspirant des romans The Concrete Blonde et The Burning Room, la septième et dernière saison de Bosch verra Harry Bosch et Jerry Edgar (joué par Jamie Hector) poursuivre deux enquêtes de meurtre distinctes mais périlleuses qui les mèneront au plus haut niveau des cols blancs. criminalité et les profondeurs meurtrières du trafic de drogue au niveau de la rue.

Serez-vous prêt à dire au revoir à Bosch la saison prochaine?

