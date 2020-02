Bosch renouvelé pour une septième et dernière saison sur Amazon

Devant BoschLe retour de sa sixième saison à venir plus tard cette année, Amazon Prime a officiellement renouvelé sa longue série de procédures policières pour une septième et dernière saison. Basé sur la série de romans à succès de Michael Connelly, le drame de Titus Welliver était l’une des premières séries dramatiques originales d’Amazon qui a débuté en 2014.

«Je suis fier de ce que nous avons accompli avec Bosch et j’ai hâte de terminer l’histoire dans la saison 7. C’est doux-amer, mais toutes les bonnes choses ont une fin, et je suis heureux que nous serons en mesure de sortir de la façon dont nous vouloir,” A déclaré Connelly (via Deadline).

“Cela a commencé il y a sept ans avec le showrunner Eric Overmyer et moi qui écrivons le pilote”, Connelly a continué. «Nous prévoyons également d’écrire le dernier épisode. Nous laisserons la série la plus ancienne à ce jour sur Amazon et elle sera là pour être découverte par de nouveaux téléspectateurs aussi longtemps que les gens diffuseront. C’est incroyable pour moi. L’autre chose est que nous ne serions pas arrivés jusqu’ici sans Titus Welliver. Il n’aurait pas pu être un meilleur acteur pour jouer ce rôle ou un meilleur joueur d’équipe pour construire ce spectacle. Il sera Harry Bosch pour les âges. “

La dernière saison sera inspirée du roman The Concrete Blonde de Conelly en 1994 et du roman The Burning Room de 2014 qui suivra Harry Bosch de Welliver et Jerry Edgar de Jamie Hector alors qu’ils enquêtent séparément sur deux cas de meurtre qui les mèneront au plus haut niveau de blanc. la criminalité en col et les profondeurs meurtrières du trafic de drogue au niveau de la rue.

Dans la saison 5, qui se déroule quinze mois après avoir traduit le tueur de sa mère en justice, Bosch se retrouve à chercher la vérité sur deux fronts. De nouvelles preuves dans une vieille affaire laissent tout le monde se demander si Bosch a planté des preuves pour condamner le mauvais gars. Et un meurtre dans une pharmacie d’Hollywood expose un moulin à pilules opioïdes sophistiqué, envoyant Bosch sur une voie sombre et périlleuse à la poursuite des tueurs.

Bosch est basé sur les romans les plus vendus de Michael Connelly, la série d’une heure met en vedette Welliver dans le rôle du détective homicide Harry Bosch avec Jamie Hector (Le fil) comme Jerry Edgar, Amy Aquino (Être humain) en tant que lieutenant Grace Billets, Madison Lintz (Les morts qui marchent) comme Maddie Bosch et Lance Reddick (Le fil) en tant que chef adjoint Irvin Irving. La saison dernière, Ryan Hurst (Fils de l’anarchie) comme Hector Bonner et Chris Vance (Le transporteur Série télévisée) comme Dalton Walsh.

La série est produite par Fabrik Entertainment, une société de Red Arrow Studios. Il a été développé et produit par Eric Overmyer (Treme, Le fil). Daniel Pyne (Fracture), Henrik Bastin (American Odyssey) de Fabrik Entertainment, Pieter Jan Brugge (Chaleur), John Mankiewcz, Connelly, Henrik Pabst, Jan David Frouman et Elle Johnson sont également producteurs exécutifs de l’émission. Welliver sert également de producteur. Overmyer et Payne feront équipe en tant que co-showrunners pour la cinquième saison.

Saisons 1-5 de Bosch sont maintenant en streaming sur Amazon Prime.