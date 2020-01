Bose fermera plus de 100 magasins physiques dans le monde

Bose, la célèbre société multimédia américaine, prévoit de fermer tous ses magasins physiques en Amérique, en Europe, au Japon et en Australie. La raison: selon l’entreprise, ses produits sont achetés davantage via le commerce électronique qu’en personne. Cependant, et par conséquent, des centaines d’employés seront licenciés dans le monde.

Le premier magasin physique de Bose a ouvert ses portes en 1993 et ​​bien qu’il compte désormais de nombreux points de vente dans le monde, les temps ont changé et l’entreprise doit s’y adapter comme il l’a fait dans le domaine technologique avec la ligne de ses enceintes intelligentes ou Lunettes de soleil qui fonctionnent comme des aides auditives.

Selon Colette Burke, vice-présidente des ventes mondiales chez Bose:

«À l’origine, nos magasins de détail offraient aux gens un moyen de découvrir, de tester et de discuter avec nous des systèmes de divertissement à domicile multi-composants, des CD et DVD. À l’époque, c’était une idée radicale, mais nous nous sommes concentrés sur ce dont nos clients avaient besoin et où ils en avaient besoin, maintenant nous faisons de même. »

Selon un porte-parole de l’entreprise, 119 magasins seront fermés, mais ils ne sont pas tous, 130 resteront ouverts en Chine, aux Émirats arabes unis et quelques autres en Inde, en Asie du Sud-Est et en Corée du Sud.

Quant au nombre de travailleurs qui perdront leur emploi, Bose n’a pas dévoilé le nombre exact, ni d’estimation.

