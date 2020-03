Boss “Grey’s Anatomy” déçu: Finale sera “satisfaisante”

Malgré l’arrêt de la production et l’annonce finale de vendredi, la showrunner de Grey’s Anatomy, Krista Vernoff, a assuré aux fans que la saison 16 de plus près sera une rencontre «satisfaisante».

«Nous sommes déçus de ne pas pouvoir terminer notre narration cette saison. La bonne nouvelle? 1621 joue comme une finale satisfaisante! » elle a tweeté. «Ce n’est pas là où nous avions prévu de terminer, mais c’est magnifique et les questions qui persistent nous répondront l’année prochaine. #GreysAnatomy #StayHome “Elle a également rappelé aux téléspectateurs que Grey’s reprendra son récit dans la saison 17.

La saison 16 se terminera désormais le jeudi 9 avril (à 9 / 8c sur ABC), tandis que ses épisodes restants ont été supprimés. Cette décision a été prise à la suite de la décision du réseau de ne pas reprendre la production, qui s’est arrêtée plus tôt ce mois-ci en réponse à la crise des coronavirus. Ce changement ramène le nombre d’épisodes de ses 25 originaux à 21.

Les deux épisodes restants de la série seront “Sing It Again” du 2 avril, dans lequel Owen et Link traitent une femme plus âgée qui se réveille de la chirurgie et ne peut pas arrêter de chanter, et “Put on a Happy Face” du 9 avril qui servir maintenant de fin de saison. Selon le journal officiel d’ABC: «Link essaie de convaincre Amelia de se détendre pendant la dernière étape de sa grossesse; Hayes pose à Meredith une question surprenante; Owen fait une découverte choquante. “

Grey’s Anatomy n’est pas la seule série affectée par les changements résultant de l’épidémie de COVID-19. New Amsterdam, The Walking Dead, Supernatural, FBI et plus ont annoncé des bouleversements pour les dates de diffusion finale, et dans certains cas, les finales ont même été déplacées à l’automne. Cliquez ici pour une liste complète des autres premières finales et des changements supplémentaires.