Boston GameStop demande aux employés de porter des sacs en plastique pour rester ouverts

Un GameStop à Boston a tenté de rester ouvert en demandant aux employés de porter des sacs en plastique sur les mains.



GameStop continue d’essayer de rester ouvert, tandis que les entreprises non essentielles sont invitées à fermer leurs portes. À Boston, les employés ont été invités à envelopper leurs mains dans des sacs en plastique afin de rester ouverts.

Spencer Platt / .

La journaliste du Boston Globe, Katie Johnston, a dévoilé l’histoire. Elle a expliqué comment un directeur de magasin a expliqué le processus aux employés:

“Les travailleurs ont reçu l’ordre d’envelopper un sac en plastique autour d’une main pour le protéger de l’exposition au virus, d’ouvrir la porte d’une fissure et de prendre la carte de crédit du client”, a expliqué le responsable. Les employés doivent ensuite exécuter la carte avec une main toujours enfermée dans le sac, retourner le sac à l’envers, en laissant la carte à l’intérieur, mettre l’achat dans le sac et le remettre par la porte. »

Au niveau national, la lutte de GameStop pour être considérée comme une «entreprise essentielle» a rencontré un contrecoup. La société a finalement annoncé qu’elle fermerait ses portes le 22 mars.

«Nous avons été fermes dans notre adhésion à la sécurité guidée par les CDC et aux ordonnances du gouvernement local pour les détaillants dans chacune de nos communautés. Alors que des millions d’Américains se tournent vers GameStop pour s’adapter à leur nouvelle normale de temps accru à la maison, pour le travail, l’apprentissage et le jeu. , nous avons mis en place des pratiques pour garantir la sécurité et la santé de nos employés, clients et partenaires “, a déclaré George Sherman, directeur général de GameStop, dans le communiqué de presse.

“Nous pensons qu’il est prudent d’instaurer d’autres protocoles de sécurité tout en répondant à cette demande accrue par le biais de ramassage sur le trottoir. En tant que tel, les magasins qui restent en activité ne fourniront que le ramassage à la porte ou la livraison à domicile pour protéger davantage nos employés et les clients.”

