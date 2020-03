Bow Wow explique pourquoi il n’est pas prêt à s’installer

Les relations de Bow Wow se sont déroulées dans les médias, mais il ne semble pas que nous le verrons bientôt lié à une femme.



L’année dernière, Bow Wow s’est qualifié de “playboy” sur Growing Up Hip Hop Atlanta, et il ne semble pas qu’il soit prêt à abandonner ce style de vie. Le rappeur de 32 ans a récemment entamé le Millennium Tour 2 avec Omarion, Ashanti et une foule d’autres artistes super talentueux. Il s’est récemment arrêté au Real pour discuter avec les dames de sa tournée, de la vie de son père et bien sûr de ses relations amoureuses.

Alberto E. Rodriguez / Personnel / .

Lors de sa récente visite au Real, Angela Simmons a déclaré que lorsqu’il s’agissait d’une romance potentielle avec Bow Wow, elle n’excluait pas les choses. Bow Wow a été confronté à la même question lorsqu’il s’est assis avec les hôtes et a donné une réponse similaire. “On ne sait jamais,” dit-il avec un sourire. Ensuite, on a demandé au père célibataire s’il était prêt à s’installer.

“Maintenant, vous voyez, je peux répondre à cette question”, a-t-il dit. “Je ne sais pas si je suis encore prêt … Tu sais quoi? J’ai pensé à l’idée de me promener dans une allée et tout ça. Je ne dis pas que c’est loin de la portée, mais c’est un peu bizarre de me voir faire ça en ce moment. Pour ce qui est de m’installer, je suis tellement concentré sur ce qui se passe dans ma carrière, cette tournée et tout ce que je fais, donc si je sors avec quelqu’un, je dois pouvoir donner elle mon tout. Toute mon attention. Et je ne vais pas mentir, je suis l’un d’eux, j’aime mon espace. “

Bow wow a expliqué qu’il aime pouvoir faire ce qu’il veut sans avoir à répondre à qui que ce soit. “J’aime mon temps”, a-t-il déclaré. Regardez le clip de Bow avec The Real ci-dessous.

