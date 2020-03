[Box Office] ‘The Invisible Man’ traque près de 100 millions de dollars dans le monde

Réitérant le rapport du box-office de la semaine dernière, Universal Pictures et la vision moderne à petit budget de Blumhouse L’homme invisible (lire notre critique) est un énorme succès, coûtant entre 7 et 10 millions de dollars et se situant désormais à 98,3 millions dans le monde.

Le premier effort solo du studio, Leigh Whannell (Upgrade) a écrit et réalisé le spin moderne du célèbre Universal Monster dans lequel Elisabeth Moss joue une femme hantée par son ex-petit ami violent.

Les 98,3 millions de dollars doublent déjà les débuts du week-end dernier alors que le film semble dépasser 200 millions de dollars au cours de sa vie.

Comme je l’ai expliqué le week-end dernier, c’est une affaire énorme car, alors que The Mummy a été mis en place pour l’échec, The Invisible Man a été mis en place pour réussir. Il n’y a pas de monde dans lequel Universal n’a pas simplement jeté les clés sur Blumhouse et leur a permis de déverrouiller le monstre universel de leur choix. Au lieu d’obtenir un grand film, il est plus que probable que nous aurons plusieurs versions plus petites de personnages classiques de Wolfman à Dracula.

Et avec cela, l’ancien homologue de Leigh Whannell, James Wan (Insidious, Saw, Conjuring), développe une (supposée) nouvelle version de «Frankenstein» pour Universal, tandis que Whannell a ouvertement reconnu son désir de s’attaquer aux traditions de Dracula.

Quels monstres voulez-vous voir étant donné un spin moderne à petit budget?