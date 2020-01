[Box Office] «The Turning» fait fuir le public; «The Grudge» trouve un profit

Avec un budget compris entre 10 et 14 millions de dollars, Universal Pictures » Le tournant (avis) n’a pas besoin de beaucoup pour atteindre le seuil de rentabilité, mais la faible ouverture du box-office de la production en difficulté ne va pas aider les choses.

Paralysée par le mauvais bouche à oreille qui a abouti au deuxième «F» CinemaScore ce mois-ci, la version des années 90 de «The Turn of the Screw» a rapporté environ 7,3 millions de dollars nationaux, ce qui est inférieur à ce que le dieu de Sony, The Grudge, a pu faire peur il y a quelques week-ends. The Turning va avoir besoin d’une aide internationale sérieuse pour récupérer, mais c’est un mauvais départ avec seulement 800 000 $ pour une ouverture mondiale de 8,1 M $. Aie.

En parlant de La rancune (avis), les avis négatifs et sa note CinemaScore «F» n’étaient pas suffisants pour conserver ce Sam Raimi-produit, R-rating haunter de récupérer son argent, ainsi que certains. The new Grudge, réalisé par Nicolas Pesce, a un budget déclaré de 10 millions de dollars, ce qui signifie qu’il lui fallait voir environ 30 millions de dollars dans le monde avant de pouvoir déclarer son succès. Il se situe actuellement à 40 millions de dollars dans le monde et d’autres sont à venir. Même s’il a pu récupérer, il est très peu probable que nous voyions une autre suite de sitôt (ou jamais).

Pendant ce temps, Fox / Disney’s excellent Sous-marin (revue) est un échec titanesque, ayant coûté entre 60 et 80 millions de dollars et ne coûtant que 33 millions de dollars dans le monde. Il s’agissait clairement d’une immersion à Disney d’un film en lequel ils n’avaient pas confiance, ce qui est décevant compte tenu de son attrait stupide de film de pop-corn d’été.