"Boy Meets World" Star Maitland Ward est prêt pour Hallmark, Peloton Porno’s

«Faisons un porno Peloton» – l’ancienne actrice de Boy Meets World en rit.



Vous avez peut-être entendu l'histoire de Maitland Ward, l'actrice qui a joué Rachel de Boys Meets World, comment elle s'est récemment tournée vers le porno. Ward a parlé de sa transition "authentique" dans l'industrie du film pour adultes dans une récente interview avec In Touch, disant qu'elle voulait explorer et faire le film pour adultes pendant un certain temps.

"J'ai commencé à faire ce genre de films, des trucs professionnels, il n'y a pas très longtemps – il y a seulement quelques mois", a-t-elle déclaré. «C’est une évolution. Tout cela a été mon voyage authentique parce que tout ce que j'ai fait en cours de route est quelque chose que je voulais explorer et faire, et je l'ai fait publiquement pour mes fans, c'est le style exhibitionniste de moi. Je voulais les emmener avec moi pour le voyage, et ça a été une aventure vraiment amusante et folle et il y a encore des choses à explorer. "

Bien à la suite de la notoriété et de la renommée que cette histoire a suscitées, Ward veut continuer sa carrière et elle est intéressée à usurper quelques publicités de vacances dans le processus. TMZ a rencontré Ward récemment à Los Angeles et lui a posé des questions sur la récente publicité Hallmark qui a été temporairement retirée du réseau parce qu'elle mettait en vedette un couple de lesbiennes s'embrassant. Maitland dit que cette décision était ridicule et l'a énervée, mais elle n'en a pas été surprise non plus.

En continuant, les paparazzis lui ont alors demandé s'il y aurait un potentiel de spin-off porno, pour lequel elle était tout à fait. «Permet de faire un porno Peleton», dit-elle en riant avec le caméraman après avoir plaisanté sur les spin-offs du porno et les films anti-cachet. Découvrez sa course avec TMZ (ci-dessous).

