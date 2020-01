Brad Pitt a déclaré qu’il refusait d’être Neo dans le film Matrix

Remember Matrix (1995), le film emblématique de Lana et Lilly Wachowski, se souvient toujours de Keanu Reeves. Est-il possible d’imaginer Neo joué par un autre acteur? Peut-être que ce deepfake de Will Smith comme Neo vous aide à l’obtenir, mais avant Keanu et à part Will, il y avait un acteur qui Il était également sur le point de faire partie de la saga Matrix et ce n’est ni plus ni moins que Brad Pitt. Oui, il semble que cela n’a pas beaucoup de sens, mais c’est ainsi que l’acteur Il était une fois à Hollywood vient de le révéler.

Pitt n’est pas étranger à l’art de se battre. Là, nous l’avons vu dans Fight Club (1999) et plus récemment dans Once Upon a Time in Hollywood, il a été battu avec Bruce Lee lui-même (Mike Moh), mais selon Brad lui-même, il était également sur le point de lui botter le cul Smith sur la première bande Matrix, mais apparemment, il a refusé de faire partie de cette énorme franchise, tout comme Will Smith.

Dans une interview avec Digital Spy, pendant le Festival International du Film de Santa Barbara, Brad Pitt a révélé comment il avait refusé de devenir Neo:

«Je vais vous en dire un, un seul, parce que je pense que le journal n’a jamais été à moi. C’est un autre qui l’a accepté et l’a fait, et c’est ce que je crois. Mais oui, j’ai rejeté Matrix. J’ai pris la pilule rouge »dit-il.

Avoir vu Will Smith ou Brad Pitt comme Neo aurait été une véritable expérience, bien que Keanu ait réussi à s’approprier le personnage pour nous faire croire que nous n’avons pas besoin de quelqu’un d’autre pour interpréter Neo. Mais il ne fait aucun doute que c’est une révélation très morbide, lorsque le même producteur de Matrix, Lorenzo di Bonaventura, a également révélé que Leonardo DiCaprio et même Sandra Bullock, étaient également sur le point d’arracher le rôle de Keanu.

Pour l’instant, Reeves et Carrie-Anne Moss se préparent pour le retour de Matrix, ainsi qu’un nouveau casting composé de Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere, Yahya Abdul-Mateen II et du mexicain Eréndira Ibarra. Matrice 4 Il sera présenté le 21 mai 2021.

