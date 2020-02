Brad Pitt a remporté l’Oscar du meilleur second rôle masculin 2020

Sans grandes surprises, le grand Brad Pitt a remporté l’Oscar du meilleur second rôle pour Once Upon A Time à Hollywood. Pitt avait remporté tous les prix précédents de la saison des récompenses, battant les autres grands de la performance: Al Pacino, Joe Pesci, Tom Hanks et Anthony Hopkins.

Nous recommandons également: Il était une fois à Hollywood – Une lettre d’amour à Los Angeles

En remportant le prix, Pitt a rappelé l’importance des doubles d’action, en plus de dédier le prix à ses enfants. Et, au milieu d’un groupe d’émotions Il a également profité de l’occasion pour remercier Quentin Tarantino, qui a réalisé ce célèbre film qui résigne l’histoire tragique de Sharon Tate et rend hommage à l’industrie du divertissement.

Brad Pitt a déclaré:

«Quentin Tarantino vous êtes le meilleur, vous êtes original et unique. Sans vous, l’industrie ne serait pas la même. »

Avec ça, Brad Pitt remporte son deuxième Oscar, après avoir reçu le prix de producteur de 12 Years a Slave, Mais le premier en tant qu’acteur. Il avait déjà été nominé pour ses performances dans Twelve Monkeys, The Curious Case of Benjamin Button et Moneyball, mais n’avait remporté aucune de ces occasions.

Notre collaborateur Nico Ruiz a indiqué:

«C’est vraiment dommage que les Oscars soient un concours de popularité. Et, dans un concours de popularité, il est difficile de battre l’un des hommes les plus sensuels du monde. »

Soit dit en passant, Pitt n’échappe pas à la controverse, quelques jours avant la remise des Oscars, une agence de rédaction de scénario a révélé à Vulture, en demandant l’anonymat, que Pitt a engagé les services de ses écrivains pour rédiger leurs discours d’acceptation cette saison de récompenses 2020

.