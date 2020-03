Brad Pitt a révélé exactement comment il savait si un film allait exploser

Lorsque vous êtes une méga star de cinéma comme Brad Pitt, vous pouvez à peu près choisir de faire le film que vous voulez. Il est internationalement reconnaissable, a une belle apparence stellaire et est incroyablement talentueux dans son métier. Mais les films dans lesquels il a été n’étaient pas toujours par choix.

Quand il a commencé, il avait besoin que les rôles soient remarqués, donc il prendrait presque tout ce qui viendrait à lui. Cela a conduit à de très grosses bombes dans sa carrière.

Mais finalement, il est arrivé au point où il dit qu’il n’a plus besoin de prendre un mauvais script. Et nous savons tous que la plupart de ses films sont loin d’être mauvais.

Alors, quels films ont bombardé? Pitt a dit qu’il pouvait dire avant la sortie d’un film s’il allait être un succès ou non. Voyons comment.

Comment Brad Pitt est-il devenu célèbre?

Brad Pitt | Amy Sussman / .

Brad Pitt joue sur les écrans depuis plus de 30 ans. Vous vous souvenez de lui comme du cow-boy jeune et mignon mais finalement criminel de Thelma et Louise? Il est beaucoup de femmes évanouies et beaucoup d’hommes jaloux, et il l’a fait via des films à succès. De Fight Club et Se7en à Ocean’s Eleven et Moneyball, il a eu de nombreux sommets dans sa carrière.

Il est également producteur et vainqueur du Golden-Globe. Pitt est marié à Jennifer Aniston et Angelina Jolie et a six enfants avec cette dernière. Il figure sur la liste des plus belles personnes de People, la liste des 100 stars les plus sexy du magazine Empire, et est considéré comme l’une des 100 meilleures stars de cinéma de tous les temps. Pitt a également été la première personne à être nommée Sexiest Man Alive à deux reprises par le magazine People.

Peut-être l’une des choses les plus intéressantes qui soit ressortie d’un film qu’il a fait était son interdiction de voyager en Chine en raison de son implication dans Sept ans au Tibet. Donc, vous ne devinerez jamais qu’il a des films médiocres.

Comment Brad Pitt sait qu’un film va exploser

Pitt a récemment été interviewé aux côtés de Leonardo DiCaprio avant leur nouveau film, Once Upon a Time in Hollywood. L’une des questions dont ils ont discuté était de savoir comment ils savent quand un film va exploser. Apparemment, il y a des signes révélateurs. L’un d’eux, selon DiCaprio, avec lequel Pitt était d’accord, c’est quand un ami vous regarde après la projection et dit: «pas ma tasse de thé».

Pitt a ajouté que si les lumières s’allument après une projection et que tout le monde le regarde pour dire quelque chose, il sait que c’est terrible. Ou quand ils disent: «J’ai vraiment aimé la musique», car ils n’ont rien de bon à dire sur le film en question.

Parfois, il a dit qu’il allait s’asseoir et regarder une projection et juste savoir. Et parfois, ce n’est pas aussi facile à dire. Pour Fight Club, les blagues ne se traduisaient pas et personne ne riait; un spectateur s’est même levé et est parti après 30 minutes. Le film n’a pas été un succès immédiat, mais il est considéré comme l’un de ses meilleurs. Un autre exemple est venu du film Se7en.

Les lumières se sont allumées et tout le monde était silencieux. Puis ils sont partis, ce qui lui a fait penser qu’ils pensaient que ce n’était pas bon – bien au contraire.

Grand acteur, pas toujours de grands films

Malgré la majorité de ces films à succès, il y en avait quelques-uns pas si grands. Prenez Cool World (1992), par exemple. Ce film était l’un de ses premiers et aurait pu faire dérailler sa carrière à quel point il était mauvais. Conçu pour être amusant d’une manière mi-animée, mi-réelle, il est tombé très court, n’obtenant que 4% sur Rotten Tomatoes. Aie. Ou que diriez-vous de Johnny Suede (1991)?

Un autre premier film, il s’est avéré être l’une de ses plus grosses erreurs, et sa carrière aurait pu être très différente s’il n’avait pas pris la tournure de la célébrité avec Thelma et Louise à la même époque. La chose la plus mémorable de ce film était les cheveux de Pitt.

Sept autres films qui figurent sur la liste sont Seven Years in Tibet (1997) et By the Sea (2015). À l’époque, l’épouse de Pitt, Jolie, dirigeait By the Sea, et c’était très évidemment juste une excuse pour sortir au paradis. Qui filme un film en lune de miel? C’était une bombe au box-office, même avec deux mégastars à la barre. Non, vous ne pouvez pas faire un bon film juste à côté d’un nom.

Sept ans au Tibet étaient prometteurs; il n’y est tout simplement pas arrivé. Avec un mauvais accent autrichien et une performance presque aussi mauvaise, on avait l’impression que vous regardiez pendant sept longues années.

S’il y avait une liste classant les plus de 75 crédits d’acteur qu’il avait, il y aurait probablement un autre mauvais film ou deux au bas de la liste, mais ce sont les pires des pires. Heureusement, il y en a très peu, et la plupart de ses films sont sacrément bons.

Quelle est la prochaine étape pour Brad Pitt

Au cours de sa carrière de plus de 30 ans, malgré ces bombes, il a fait de très bons films. Malgré ses performances convaincantes, il n’a jamais remporté un Oscar.

Cette saison, cependant, il a remporté des prix à gauche et à droite pour son rôle dans Once Upon a Time in Hollywood. C’est la meilleure estimation de quiconque s’il remportera l’Oscar lors de la remise des prix de cette année le 9 février, mais nous sommes certainement enracinés pour lui!