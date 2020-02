Brad Pitt aurait retrouvé son fils étrange Maddox

Brad Pitt et son fils aîné, Maddox, sont à l’écart depuis des années maintenant. Après avoir eu une prétendue confrontation houleuse en 2016, ils se seraient brisés et auraient cessé de se parler. Mais il semble que leur relation pourrait être en voie de guérison.

Des rapports récents affirment que Pitt et Maddox ont été en communication et se sont même rencontrés plus tôt en février.

(L-R) Brad Pitt et Maddox Jolie-Pitt | Steve Granitz / WireImage; J. Merritt / WireImage

Un bref récapitulatif du combat présumé de Brad Pitt avec Maddox

L’incident selon la rumeur s’est abattu sur un avion privé en septembre 2016. Les deux avaient volé de France à Los Angeles avec leur famille lorsque Pitt aurait commencé à se disputer avec Angelina Jolie.

Lorsque Maddox serait intervenu pour «défendre verbalement» sa mère, un Pitt ivre aurait bondi sur lui et aurait établi une sorte de contact avec son fils, selon TMZ.

L’incident a conduit à une enquête sur les abus envers les enfants (dont Pitt a finalement été blanchi) et au divorce de Pitt et Jolie. Les relations de Pitt avec Maddox se sont également détériorées et se sont tendues.

Angelina Jolie et deux de ses six enfants et de Pitt: Zahara et Maddox Jolie-Pitt | Christopher Jue / . pour Disney

Brad Pitt a commencé à travailler sur lui-même

Le drame familial a servi de réveil à Pitt, alors qu’il a déclaré à GQ en mai 2017 qu’il avait renoncé à l’alcool et essayé une thérapie.

Parlant de sa mentalité passée et présente, Pitt a déclaré:

«Je ne me souviens pas d’un jour depuis que je suis sorti de l’université quand je ne buvais pas ou que je n’avais pas de goût, ou quelque chose comme ça. Quelque chose », a-t-il dit. «Et vous vous rendez compte que c’est en grande partie, euh – des cigarettes, vous savez, des sucettes. Et je fuis les sentiments. Je suis vraiment, vraiment content d’avoir fini avec tout ça. “

«Je veux dire, j’ai tout arrêté sauf l’alcoolisation quand j’ai commencé ma famille. Mais même cette dernière année, vous savez – des choses auxquelles je ne faisais pas face. Je buvais trop », a poursuivi Pitt. “C’est juste devenu un problème. Et je suis vraiment heureux que ça fait six mois maintenant, ce qui est doux-amer, mais j’ai encore mes sentiments dans le bout des doigts. “

Brad Pitt lors d’une remise de prix | Kevin Winter / .

Maddox déménagerait plus tard en Corée du Sud pour aller à l’université de la prestigieuse Université Yonsei. Il a parlé aux journalistes de sa relation avec son père peu après son déménagement en 2019 et a suggéré qu’elle ne s’était pas améliorée. Mais il ne semblait pas opposé à une éventuelle réconciliation, en disant: “Eh bien, quoi qu’il arrive, il arrive.”

Des rapports indiquent que Brad Pitt a récemment renoué avec Maddox

Des sources ont déclaré au Sun que Pitt aurait rencontré Maddox au cours du week-end du 31 janvier lorsque le jeune homme de 18 ans est revenu en Californie après l’université. Ce serait la raison pour laquelle Pitt n’a pas assisté aux BAFTA le dimanche 2 février, où il a remporté un prix pour sa performance dans Once Upon a Time à Hollywood. (Il avait précédemment été signalé qu’il avait ignoré l’événement en raison d ‘«obligations familiales» inconnues.)

“Maddox a donné à Brad la chance de parler et il a tout laissé tomber”, a déclaré un initié au Sun. La source a ajouté: «Être père est la chose la plus importante dans [Brad’s] la vie et il ferait tout pour réparer leur relation. “

Les détails de la réunion rumeur sont limités, au moment de la rédaction de cet article. Mais nous espérons que quelque chose de bon en est sorti.