Brad Pitt bat les zombies dans la remorque de fan de la seconde guerre mondiale

La Seconde Guerre mondiale a été un succès commercial, mais sa production était rude, avec son long, long tournage composé de lourdes reprises et de réécritures de script. Sa suite, World War Z 2, n’a pas non plus été plus facile et a été en enfer pendant des années avant d’être annulé.

Si vous vous en souvenez, il devait initialement sortir le 9 juin 2017, mais cette date (puis celle du réalisateur J.A. Bayona) est venue et est repartie. David Fincher a également été attaché à la barre pendant un certain temps, bien qu’il se soit également éloigné. Et bien que Paramount ait insisté pour que cela soit finalement fait, le studio a finalement débranché l’an dernier après avoir réalisé que cela n’allait tout simplement pas se produire.

Nous supposons qu’il pourrait être ressuscité dans quelques années, mais pour l’instant, nous devrons nous contenter du film original. Et cette impressionnante bande-annonce faite par des fans, bien sûr, que vous pouvez consulter ci-dessus. Bien que pas très long, il nous vient de la courtoisie de la chaîne YouTube Smasher et taquine à quoi pourrait ressembler une guerre mondiale Z 2 et franchement, nous espérons qu’un jour, quelqu’un pourra remettre le projet en production.

Cliquer pour agrandir

Bien que loin d’un film parfait, World War Z était un jeu de zombies tout à fait agréable et a certainement réussi à divertir. Il y avait des problèmes, bien sûr, mais une suite pourrait les résoudre et développer également les fondements intéressants posés par le film de 2013. Là encore, Brad Pitt a récemment déclaré qu’il s’éloignerait des projecteurs pendant un certain temps et que l’acteur poussait 60 ans, Paramount pourrait manquer de temps pour le faire.

Dites-nous, cependant, aimeriez-vous toujours voir un World War Z 2, ou le studio devrait-il simplement laisser la propriété sur l’étagère dans un avenir prévisible? Faites-nous savoir en déposant un commentaire ci-dessous.