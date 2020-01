Brad Pitt et Angelina Jolie à nouveau ensemble | AP

Brad Pitt qui était marié à l’actrice Angelina Jolie et avec qui ils élèveraient 6 enfants ensemble, sera à nouveau ensemble.

Malgré que leur relation apparemment, c’était plutôt bien à la fin, ils ont décidé de le terminer à cause des problèmes qui ont été présentés, ce qui était le meilleur pour leur relation et leurs enfants.

Cependant, selon le magazine Vogue, l’ancien couple a décidé de se retrouver mais dans le but de collaborer ensemble, pour créer un vin rosé.

La raison pour laquelle les deux acteurs vont créer une nouvelle entreprise et ensemble, c’est précisément pour leurs enfants afin qu’ils disposent à l’avenir d’une richesse qui les aide financièrement ou en tant qu’entreprise familiale même s’ils sont séparés.

Ce ne sera pas seulement du vin, les protagonistes de M. et Mme Smith ils lanceront un champagne rosé, tous deux ont un domaine viticole français: Château Miraval, avec son partenaire Marc Perrin.

Après 12 ans de rencontres et 2 de mariage, l’un des couples les plus célèbres d’Hollywood met fin à leur relation par la dépendance de Brad Pitt, son alcoolisme.

Pitt a également mentionné qu’il a passé dix-huit mois à fréquenter des alcooliques anonymes, ce qui l’a beaucoup aidé à surmonter votre dépendance et aussi pour surmonter la douleur d’avoir perdu sa famille.

Afin de compenser un peu les erreurs qu’il a commises avec sa famille La meilleure chose que Brad Pitt puisse faire est de laisser un héritage et un héritage à ses six enfants et quelle meilleure façon de le faire avec son ancien partenaire et sa mère exemplaire.

Plus précisément, sur la nouvelle entreprise de Brad Pitt et Angelina JolieMarc Perrin a déclaré que ce vin aurait un goût plus audacieux, car il serait issu d’une portion de raisins pressés.

“Avec ce 2012 rose, Miraval révèle l’extraordinaire potentiel des vins de Provence. Cette région unique s’exprime naturellement dans des vins aromatiques au goût rond et plein de fraîcheur”, a expliqué la famille Perrin dans un communiqué. libérer

