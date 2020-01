Brad Pitt et Ed Norton se sont défoncés avant la première de Fight Club et ne pouvaient pas arrêter de rire

Plus tôt cette semaine, Brad Pitt et Leonardo DiCaprio sont apparus sur le post de Marc Maron pour promouvoir leur film, Once Upon a Time… à Hollywood. L’épisode d’une heure est également incontournable, car les deux A-listers ont couvert un certain nombre de sujets, y compris leur enfance, leurs premiers films et diverses expériences sur différents projets.

À un moment donné, ils commencent à parler de films qui ne se connectent pas vraiment avec le public à la sortie et comment ils gagnent un statut culte au fil du temps. Un excellent exemple de cela est celui de Pitt Club de combat. Le film a été bombardé au box-office à l’automne 1999. Mais avec l’avènement des DVD peu de temps après, vous ne pouviez pas trouver de dortoir en Amérique sans copie du classique de David Fincher.

Mais il est sûr de dire que les cinéphiles ne l’ont pas vraiment compris la première fois. Et rien de plus que les personnes qui ont assisté à la première du Fight Club au Festival de Venise de 1999. Pitt et sa co-star Edward Norton étaient là aussi, et ils ont décidé de vraiment profiter de la soirée en fumant de l’herbe avant de la regarder.

Et alors qu’ils s’amusaient certainement, le public étranger ne semblait pas comprendre ce qu’ils regardaient, comme l’explique Pitt:

“La première blague arrive – et ce sont les grillons. C’est un silence de mort. Et une autre blague, et c’est mort de silence. Cette chose ne se traduit pas – vous savez, ce sont des sous-titres et elle ne se traduit pas du tout », a-t-il dit. «Et plus c’est arrivé, plus c’est drôle pour Edward et moi… Alors nous commençons juste à rire. Nous sommes les connards dans le dos qui rient de nos propres blagues – les seules. “

Pitt et Norton ont déjà partagé cette anecdote, mais elle ne vieillit jamais. Et entendre la star le répéter est vraiment amusant.

Bien sûr, les acteurs ne savent jamais vraiment à quel point leurs films vont réussir, mais les films ne peuvent jamais être jugés après une seule visualisation ou comment il ouvre le week-end. Bill Simmons de The Ringer a une excellente idée: nous devrions distribuer les Oscars chaque année pour les films sortis cinq ans auparavant. Un peu comme le Temple de la renommée sportive. Nous ne pouvons pas simplement oindre un film génial ou juger une certaine performance digne d’un Oscar à moins que nous ayons le temps de réfléchir, d’avoir une vision plus large de la vue d’ensemble de son impact et de la façon dont il résiste à plusieurs visionnements.

L’Académie ne ferait jamais cela, bien sûr, mais c’est une pensée intéressante. Et Club de combat est l’exemple parfait. Décrié lors de sa première sortie, il fait désormais partie des meilleurs films des 25 dernières années. Je suppose que Pitt et Norton ont vraiment eu le dernier rire ici, hein?