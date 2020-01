Brad Pitt et Jennifer Aniston ont eu des fans dans un tizzy avec la réunion des SAG Awards

Cela fait longtemps.



Brad Pitt et Jennifer Aniston étaient un couple puissant d’Hollywood au début des années 2000, mais tout s’est effondré en 2005 lorsque les deux ont décidé de divorcer. Pitt a fini par devenir Angelina Jolie, bien qu’il y a quelques années, ils aient mis fin à leur relation. Aniston n’a pas pu trouver quelqu’un de spécial depuis la fin des choses avec Pitt et les fans ont toujours été optimistes quant aux retrouvailles. Eh bien, leurs souhaits se sont réalisés dimanche soir alors que les deux ont été repérés ensemble aux SAG Awards. Les deux acteurs ont remporté leurs prix respectifs et étaient très désireux d’écouter leurs discours respectifs.

Dans les tweets ci-dessous, vous pouvez voir les deux mains se tenant. Dans une autre vidéo, Pitt peut être vu en train de regarder le discours d’acceptation d’Aniston sur l’un des écrans de télévision.

Comme vous pouvez l’imaginer, ces retrouvailles ont fait sensation sur les réseaux sociaux. Les fans sont toujours excités par ce genre de chose et leur excitation était palpable. Beaucoup de gens ont tiré des conclusions tandis que d’autres ont dit à quel point c’est important pour les deux à l’avenir. Être ami avec votre ex n’est pas nouveau, donc les fans des deux devraient probablement faire preuve de prudence lorsqu’ils anticipent une sorte de recouplage.

Découvrez quelques-unes des réactions ci-dessous.

