Brad Pitt ferme hilarante les rumeurs de rencontres aux Golden Globes 2020

Brad Pitt a fait sensation aux Golden Globes 2020, et pas seulement à cause de sa victoire du meilleur acteur de soutien dans un film. L’acteur connaît une résurgence de carrière. Pour cette raison, sa vie personnelle a suscité beaucoup d’intérêt.

Pitt est célibataire après son divorce amer avec Angelina Jolie. En tant que tel, la spéculation est élevée quant à qui il pourrait sortir avec lui ensuite. Pitt entend évidemment les grondements et en a profité aux Golden Globes pour plaisanter de manière ludique sur la spéculation constante.

Brad Pitt et Jennifer Aniston ont une longue histoire

À la fin des années 90, il n’y avait pas de couple plus chaud que Pitt et Jennifer Aniston. Les deux A-listers ont commencé à sortir ensemble en 1998 et fin 1999, ils étaient fiancés.

Les gens du monde entier étaient fascinés par le couple d’or et bien que leur mariage de juillet 2000 ait été ultra-privé, les habitants de Malibu ont eu droit à un énorme feu d’artifice le soir du mariage. Au cours des années suivantes, Pitt et Aniston sont devenus des accessoires sur les tapis rouges partout.

Ils semblaient aussi heureux que possible, mais malheureusement, cela ne devait pas durer. En 2004, Pitt a rencontré Angelina Jolie et des rumeurs selon lesquelles les deux avaient une liaison ont commencé à circuler. En 2005, Pitt et Aniston ont demandé le divorce, confirmant apparemment les rumeurs.

Peu de temps après la scission, Pitt et Jolie ont officiellement entamé une relation qui durera finalement plus d’une décennie avant de s’effondrer. Pourtant, les fans ont gardé l’espoir au fil des ans que Pitt et Aniston pourraient un jour se réunir – et surtout maintenant que les deux sont de nouveau célibataires.

Brad Pitt sort avec quelqu’un en ce moment?

Brad Pitt | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Après le divorce de Pitt et Jolie, les fans ont immédiatement commencé à spéculer sur l’identité de l’acteur populaire. Bien sûr, les pensées se sont immédiatement tournées vers Aniston et du carburant a été ajouté au feu lorsque Pitt s’est présentée comme invitée à son cinquantième anniversaire.

Pourtant, ils ne sont apparus ensemble à aucun événement récemment et ont seulement déclaré qu’ils étaient amis. Les rumeurs sur la vie amoureuse de Pitt ne se sont pas limitées à Aniston.

Il y avait beaucoup de spéculations selon lesquelles il sortait avec un professeur du MIT nommé Neri Oxman, une femme à la fois brillante et accomplie, selon les rapports. Bien qu’ils soient clairement amis, il ne semble pas qu’il y ait quelque chose de romantique entre les deux.

Plus récemment, Pitt était lié à l’actrice Alia Shawkat, mais des sources ont confirmé que les deux ne sont que des amis.

Qu’est-ce que Brad Pitt a dit de sa vie amoureuse aux Golden Globes?

Pitt n’est certainement pas sourd aux rumeurs sur sa vie amoureuse. Lors de son discours d’acceptation aux Golden Globes 2020, Pitt a directement fait référence à la folie des rumeurs de rencontres.

Pitt, tenant son prix à la main, a déclaré: «Je voulais amener ma mère mais je ne pouvais pas, parce que tous ceux à côté desquels je me trouvais disent qu’ils sortent ensemble. Et ce serait juste gênant. »

Le public a éclaté de rire et le caméraman a filmé Aniston, qui était assis dans la foule étoilée et semblait visiblement amusé par la blague de Pitt. Reste à voir si les célèbres ex pourraient se réunir à l’avenir.

Cependant, pour l’instant, Pitt semble se concentrer sur la guérison de sa relation avec ses enfants et sur la consolidation de son statut en tant que l’un des hommes les plus emblématiques d’Hollywood. Il semble que les fans devront attendre un moment pour entendre quelque chose de vraiment juteux sur la vie amoureuse de Pitt.